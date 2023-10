Džejms Obrajan imenovan za pomoćnika državnog sekretara SAD za evropska i euroazijska pitanja

Džejms Obrajan (James O'Brien) imenovan je za pomoćnika državnog sekretara SAD za evropska i euroazijska pitanja.

Na ovu poziciju nominirao ga je predsjednik SAD Džo Bajden (Joe Biden), a sada je Obrajan i službeno potvrđen u američkom Senatu.

On je ranije na saslušanju prilikom nominacije za ovu poziciju govorio o Bosni i Hercegovini.

"Dodik kontrolira vlast u dijelu BiH"

- Milorad Dodik kontrolira vlast u dijelu BiH. On želi da kontrolira resurse i sve što proizlazi iz tih resursa na tom području. Tako da imamo mogućnost da reduciramo njegovu kontrolu nad novcem. To je djelimično ono što uzrokuje da on izaziva državne procese.

S našim evropskim kolegama, s visokim predstavnikom za implementaciju Dejtona, jasno mu stavljamo do znanja da je neprihvatljivo to što radi i da će biti jasnih posljedica za to i da mora početi da se povlači od takvih stavova - poručio je tada.

Obrajan je ranije radio u dvije američke administracije kao specijalni predsjednički izaslanik. Bio je viši savjetnik bivšeg američkog državnog sekretara Medlin Olbrajt (Madeleine Albright) i predsjedničkog izaslanika za Balkan.

Uspješan program sankcija

Vodio je veliki i uspješan program sankcija i savjetovao o nizu pitanja, uključujući evropske mirovne pregovore, naučne i ekološke sporazume, postsovjetsku tranziciju Rusije i Ukrajine i inicijative za istragu i krivično gonjenje osoba odgovornih za ratne zločine.

Obrajan je također bio uključen u pronalaženje rješenja za okončanje agresije na Bosnu i Hercegovinu i pomogao u formuliranju Dejtonskog sporazuma iz 1995. godine, kojim je rat okončan.

On je također predvodio podršku Sjedinjenih Država Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju sa sjedištem u Hagu, koji je pomogao privođenje pravdi odgovornih za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.