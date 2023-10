Profesor Anđelić iz Londona za "Avaz": I Hamas i izraelska vojska čine ratne zločine, na licima ljudi na Bliskom istoku vidimo da pate

Bliski istok već decenijama ide iz stanja otvorenog rata u stanje zaleđenog konflikta, a u pozadini svega je neriješeno pitanje prava na opstanak ljudi koji žive tamo, kaže za “Avaz” profesor međunarodnih odnosa i ljudskih prava na Regent’s univerzitetu u Londonu Neven Anđelić. Dodaje da su u Palestini konfrontirana prava Palestinaca da žive na prostorima gdje su živjeli i žele da žive, te Izraelaca na postojanje njihove države.



- Problem je u granicama i problem je u pravima ljudi. Ono što je meni vrlo bitno, a što se pokazalo već prvog dana rata, jeste činjenje ratnih zločina. Bez obzira da li mi lično imamo više razumijevanja za jednu ili drugu stranu, činjenica je da su obje strane počinile ratne zločine. Ciljanje civila, uzimanje talaca, ubistva, razaranja, to su sve slučajevi ratnih zločina. Počinio ih je Hamas, počinila ih je izraelska vojska. Prema snimcima i fotografijama koje dolaze iz Gaze i Izraela tamo je opšta destrukcija i na licima ljudi vidimo da pate – kaže profesor Anđelić.

Samo početak

Zabrinjavaju najave da, nakon Hamasovog upada u Izrael, napadi na Gazu neće biti brzo završeni. Tome u prilog ide i izjava premijera Izraela Benjamina Netanjahua (Netanyahu) da je trenutno bombardiranje Gaze “samo početak”.

- Tu imamo dodatni problem, jer su političke vođe u poziciji da donose odluke. Ova eskalacija, koliko ja pamtim, neviđena je po obimu žrtava i destrukcije. U pojasu Gaze već 16 godina imamo na vlasti Hamas, koji je na listi terorističkih organizacija u zapadnoevropskim zemljama i SAD. Na čelu Izraela nikad radikalnija, desnija vlada nije postojala do sada. Imamo taj sukob radikalnih opcija i nedostatak želje da se nađe neka solucija kojom bi se, ako ništa, izbjeglo nasilje. Izrael je u subotu doživio šok, u njegovoj interpretaciji to je poraz koji se mora osvetiti, tu sada ima podršku ili ga vuku još veći ekstremi koji su članovi njegove vlade, pa dolazimo do ogromnog razaranja i velikog broja žrtava. Netanjahu to mora i zbog sopstvenog opstanka na vlasti, jer mu se pozicija ljulja već godinama, ali neprestano se vraća na vlast – ističe Anđelić.

Trajno rješenje, prema prijedlozima koji su u opticaju, jeste koegzistencija međusobnim priznanjem dviju država na malom prostoru. Anđelić to smatra nepravednim rješenjem, jer se tako ne bi omogućio povratak svih ljudi u mjesta u kojima su živjeli, a pitanje je koliko bi dugo živjele u miru. Optimalno rješenje bila bi jedna država u kojoj svi imaju jednaka prava, ali to je u ovom momentu utopija.

- Sa dvije države imamo i problem suvereniteta. To je mali prostor gdje artiljerija i raketna paljba vrlo lako ima domet na cijelu susjednu državu. Da zamislimo da se mirno dogovori uspostava palestinske države, a i granice će biti poseban problem, ali pitanje je da li bi Izrael dopustio, naprimjer, formiranje palestinske vojske. A imamo i naseljavanja uglavnom radikalno desnih izraelskih nacionalista na palestinske teritorije i reakcije, tako da je to, nažalost, stanje u kojem je možda 90-ih godina postojala mogućnost rješenja, nakon pregovora u Oslu, pa čak i tokom vladavine Trampa koji je uspio da umiri cijelu situaciju – dodaje Anđelić za "Avaz".

Multipolarni svjetski poredak

Kulminacija sukoba u Palestini rezultat je ukupnog repozicioniranja država na globalnom planu, zaključuje Anđelić, sa SAD i Kinom kao svjetskim silama, te nizom država koje pretendiraju da zauzmu svoje pozicije u novom, multipolarnom svjetskom poretku.

- Rusija prvenstveno, koja je agresivnost pokazala u Ukrajini. Imamo Iran koji je ambiciozan unutar islamskog svijeta. Imamo rivalitet Irana i Saudijske Arabije s njihovim blokovima, s različitim interpretacijama islama, ambiciozne, moćne i bogate zemlje koje imaju svoj utjecaj. Saudijska Arabija je napravila ozbiljne korake ka uspostavljanju relativno bliskih odnosa s Izraelom, to je sada sve prekinuto. Iran je tokom Bajdenove administracije nastojao da se vrati u neki koegzistirajući odnos sa Zapadom, ali se istovremeno pozicionirao blisko Rusiji. Dakle, te zemlje svakako imaju neku vrstu, ako ne interesa, onda bar planove da trenutnu situaciju iskoriste za sopstvenu korist. Istovremeno, Hamas je ovim napadom naglasio da su oni ti koji su legitimni predstavnici palestinske opcije barem u Gazi, ako ne i na Zapadnoj obali. Palestinska oslobodilačka organizacija decenijama predstavlja Palestince, s vrlo malo nečeg opipljivog što su ostvarili za palestinski narod. Kad je neka organizacijama decenijama na vlasti neminovna posljedica je korupcija, nezadovoljstvo, pogotovo mladih. I onda dolazimo do toga da se neka baza za regrutaciju smanjuje za PLO, a povećava se za Hamas. To je daljnja potencijalna radikalizacija i sukob s Izraelom, kao jedino moguće rješenje, dok istovremeno u Izraelu raste krajnja desnica, izuzetno nacionalističkih krugova, bez ikakvog interesa za pregovore. Izrael nastoji silom riješiti bliskoistočno pitanje, a sasvim sigurno je da silom to neće biti moguće – pojašnjava profesor međunarodnih odnosa i ljudskih prava Neven Anđelić.