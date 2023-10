Konaković poručio izraelskoj ambasadorici: Prestanite napadati Sarajevo, ono jeste evropski Jeruzalem

Ministar vanjskih poslova reagovao je na gostovanje izraelske ambasadorice Galit Peleg na Face TV-u RTV HB.

On je poručio da Sarajevo jeste evropski Jeruzalem.

- Na istom je mjestu, sija jače nego ikad i opet ima hrabrost i snagu da cijelom svijetu kaže istinu u lice. Ima hrabrost i snagu, a ovog puta ima i obavezu. Niko bolje od nas ne razumije stradanja, nikog slike ubijene djece ne pogađaju kao nas jer smo takve slike i sami živjeli nedavno.

Kritike Komšića i Karić

Zato mi nemamo pravo da šutimo. Prestanite napadati Sarajevo i političare u njemu koji se sa vama ne slažu. Predsjedavajućem Predsjedništva BiH, gospodinu Komšiću ste poručili da “štiti teroriste”, a javno je napad Hamasa nazvao terotističkim i osudio ga. Gradonačelnicu Karić ste napali tako što postavljate tezu u “radikaliziranom” Sarajevu, kažete čak i da postoju “podrška dijela bh. političara Hamasu”.

Ništa od ovog što ste naveli nije istina. Pokušavali su i ranije kreirati narative radikalizma u BiH, posebno islamskog u vremenu islamofobije, al’ nemoguće je nametnuti narativ radikalnog plemenitom i hrabrom narodu koji to nije. Prije samo nekoliko sedmica je jedan političar iz bh. entiteta Republika Srpska govorio kako političari iz Sarajeva nisu nikad osudili Al-Kaidu i kako je podržavaju, a uradio je to samo nekoliko dana nakon što sam lično otišao na “Ground Zero” u New Yorku i na mjestu terorističkog napada odao počast nevino ubijenim.

Pišete o podršci ISIL-u iz Sarajeva, a znate da je BiH dio Globalne koalicije u borbi protiv ISIL-a, a znate da sam ove godine u Rijadu prisustvovao i govorio na konferenciji, a da su se prije mene na istom događaju obraćali i Turković i Crnadak. Istina je da su skoro svi bh. političari osudili ubistvo izraelskih civila od strane Hamasa jer za ubistvo civila nema opravdanja.

Istina je i to da svi jasno poručujemo da pojedinačne akcije Hamasa ne mogu i ne smiju biti alibi za ubistvo djece i civila, za napad na bolnice i zgrade, za obustavu isporuke vode i struje, za zločine koje sad gledamo u Gazi, a koje po nalogu vaših vlasti provode pripadnici vaše vojske.

Tu vam istinu u lice možemo i trebamo reći baš mi koji smo tokom agresije na našu zemlju, braneći se od nadmoćnog agresora, a sve dok nam je nepravedni svijet zabranio nabavku oružja da se branimo, osuđivali i procesuirali pojedinačne slučajeve napada na civile u svojim redovima koje bi sporadično učinili pripadnici Armije RBiH.

Tu vam istinu možemo i trebamo reći čiji je politički vrh odao počast nevino ubijenim Srbima u Sarajevu na Kazanima, mi koji žalimo za svom ubijenom djecom jer nema opravdanja za ubistvo djeteta, ni vašeg ni našeg. Ne možete reći kako je bacanje fosfornih bombi na Gazu, rušenje bolnica i vjerskih objekata napad na infrastrukturu Hamasa. U septembru je u BiH uhapšena grupa osumnjičena za ratne zločine počinjene prije 28 godina, hapšeni su Han Pijesku, Šekovićima, Bileći (našli smo ih sakrivene u malim mjestima u BiH).

Može se dakle počinilac zločina, pojedinac, naći skoro tri decenije nakon počinjenog zločina i izvesti pred lice pravde. Ne možete nama reći da ne možete pojedince koji su počinili zločine izvesti pred lice pravde, vi koji se hvalite snagom svoje vojske i svim tehnološkim dostignućima i da zbog toga morate sravniti Gazu sa zemljom. Gazu u kojoj roditelji na ruke svoje djecu pišu imena kako bi ih identificirali ako ih vaše bombe ubiju.

Izgubio najboljeg druga

U ratu sam izgubio najboljeg druga, izgubio dva sina mamine sestre i još mnogo rodbine. U mojoj ulici skoro da nema kuće u kojoj neko nije izgubio život, moji su prijatelji dali dijelove tijela u borbi za odbranu države. Nad mojim narodom, Bošnjacima, izvršen je genocid, sa svojih smo ognjišta protjerani, naše se majke, nane, dede, braća i sestre i danas bude pored počinilaca ovih strašnih zločina, mi svoje mrtve još uvijek tražimo po masovnim grobnicama, a nikad nismo posegnuli za osvetom ubijajući nedužne. Neizmjerno sam ponosan zbog toga.

Ubijanje nedužnih, slabih i nemoćnih je kukavičluk i zločin, biljeg kojeg se nosi cijeli život. Za kraj: Mi smo u evropskom Jeruzalemu, u lijepom Sarajevu, pokrenuli inicijativu za otvaranje “Muzeja Holokausta”, Vlada Kantona Sarajevo već je izdvojila novac. Ne dozvolite upravo zbog stradalih u Holokaustu, da u nekom drugom muzeju u kojem će stajati slike stradanja naroda Palestine, slike djece sa napisanim imenima na rukama, srušene bolnice i vjerski objekti, na drugoj strani gdje budu visile slike počinilaca stoje slike vašeg rukovodstva, vojnog i civilnog.

Ako imate hrabrosti i snage zaustavite napade na Gazu i ubijanje civila. Nemojte trajno ponijeti biljeg koji se ne briše nikad i nemojte u nekim novim muzejima da se nađete na drugoj, pogrešnoj strani. Zbog svojih predaka, zbog djece Palestine, zbog svijeta kakvog želimo. Moje Sarajevo i moju Bosnu i Hercegovinu ne dirajte.