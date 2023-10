HDZ-ovac Stier objasnio glasanje Hrvatske: Po pitanju terorizma ne može biti suzdržanosti

Hrvatska je glasala protiv rezolucije UN-a o humanitarnom primirju u Gazi jer je prethodno odbijen amandman kojim se osuđuju teroristički napadi Hamasa, izjavio je Hini saborski zastupnik vladajućeg HDZ-a Davor Ivo Stier, dodavši da ne može biti suzdržanosti kada je u pitanju terorizam.

Teroristički napad

- Dva su razloga zbog kojih je Hrvatska glasala protiv. Najvažniji je to što se ne osuđuje teroristički napad Hamasa i drugi je to što se ne traži bezuvjetno puštanje talaca - kazao je bivši ministar vanjskih poslova. Kanada je predložila amandman kojim se "nedvosmisleno odbacuju i osuđuju teroristički napadi Hamasa" i traži puštanje talaca, ali on nije dobio potrebno dvotrećinsku većinu za usvajanje.

Da je taj amandman prošao, kaže Stier, "vjerojatno bi i pozicija Hrvatske bila drugačija". "Međutim, on je odbijen, a kada je riječ o terorizmu, ne može biti suzdržanosti, već treba biti protiv", istaknuo je.



Protiv 14 zemalja

Opća skupština UN-a usvojila je jučer rezoluciju kojom se traži "trenutačno, trajno i održivo humanitarno primirje" u Gazi. Protiv je bilo 14 zemalja, među njima i Hrvatska, jedna od četiri članice EU-a uz Austriju, Češku i Mađarsku. Većina članica EU-a bila je suzdržana, dok su za rezoluciju glasale Francuska, Španjolska, Slovenija, Portugal, Irska, Belgija, Malta i Luksemburg.

Predsjednik Zoran Milanović nije bio konzultiran niti obaviješten o tome kako će Hrvatska glasati o rezoluciji UN-a kojom se poziva na humanitarno primirje u Gazi, priopćio je danas ured hrvatskog predsjednika, istaknuvši da je vlada glasanjem protiv te rezolucije Hrvatsku obilježila kao "protivnika mira".