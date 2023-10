Manifest Bilda u 50 tačaka: Njemačka, imamo problem, ako sad posrnemo, gotovi smo!

Njemački Bild objavio je u nedelju manifest od 50 tačaka, pod naslovom "Njemačka, imamo problem", gdje, između ostalog skreću pažnju na haos u kom se svijet trenutno nalazi, pogotovo od početka rata u Izraelu, ali i na haos u kojem se našla njihova država, zbog čega su jasno istakli šta je ono što Njemačku čini Njemačkom.

Manifest koji je Bild objavio, prenosimo u cijelosti:

- Naš svijet je u neredu i mi smo usred toga. Od terorističkog napada Hamasa na Izrael u našoj zemlji doživljavamo novu dimenziju mržnje - na naše vrijednosti, na demokratiju, na Njemačku. Proteklih dana se jasno pokazalo, to što u našem društvu već dugo vri i kipi: U našoj zemlji ima mnogo ljudi koji se bore protiv našega načina življenja. Ljudi, koji slave smrt nedužnih civila. Koji svoju decu uče da mrze druge, jer su oni “nevjernici”. Koji žele da zabrane da žene nose suknje ili pantalone. Koji temeljni zakon preziru i umjesto njega slušaju radikalne propovjednike. Koji iskorištavaju toleranciju, jer žele neko drugo društvo.

To ne smijemo da dozvolimo! Ako sada posrnemo, onda smo gotovi.

Njemačka mora sada reći ne! Mržnji prema Jevrejima, ljudskoj netrpeljivosti i svemu onome za što je nužno reći “ne”.

Jer, u našoj prekrasnoj zemlji je dostojanstvo svakog čoveka nepovredivo. Svejedno je koju boju kose ima, koji jezik govori, i u šta vjeruje. To je vrijedno braniti. Ako sada posrnemo, onda smo gotovi.

Zato je Bild formulisao ovaj Manifest.

Vodeću ideju za to što naše slobodno društvo drži zajedno. Tekst je usmjeren na sve ljude, koji žive u Njemačkoj.

Jer: Nikada više nije sada.

Manifest u 50 tačaka

1. Za svakoga ko živi u Njemačkoj vrijedi član 1 Temeljnog zakona: “Dostojanstvo čoveka je nepovredivo”! (nedodirljivo)

2. Za nas ne postoje nevjernici! Svako može vjerovati u šta želi - može to biti i Djed Mraz.

3. Ko naš Ustav i naš pravni poredak drži za gomilanje neobvezujućih savjeta, treba što je moguće prije da napusti Njemačku.

Poštovanje i ljubav prema bližnjem

4. Ko kod nas želi trajno da živi, mora da nauči njemački. Samo ako govorimo isti jezik, možemo se razumjeti.

5. Svako može u Njemačkoj mirno da protestuje za svoje uvjerenje. U slobodno izražavanje mišljenja ne spada prijetnja ljudima ili tučnjava, paljenje automobila, slavlje ubica.

6. Mi se ne maskiramo niti prikrivamo, mi se gledamo u lice (osim ako je karneval ili korona).

7. Naše slobodno društvo obilježava poštovanje i ljubav prema bližnjem.

8. Sigurnost Izraela kao njemački državni rezon je ispred u pozadini najtamnijeg poglavlja naše historije! To znači: O zauzimanju za sigurnost jevrejskog naroda nema rasprave. Kritika na politiku Izraela, naravno, da je dozvoljena.

9. Molimo da budete ljubazni: Mi kažemo molim i hvala.

10. Kod pozdrava ili rastajanja mi rado pružamo ruku.

11. Policiju smatramo “prijateljem i pomoćnikom”, a ne represivnim aparatom ili neprijateljem odnosno protivnikom.

12. Mnogi Njemci jedu svinjetinu. Ali kod nas ima i 10 miliona vegetarijanaca ili vegana. Sloboda ide i kroz želudac.

13. Ovdje vrijedi da država ima monopol nad nasiljem. Osim nadležnih državnih organa, niko nema pravo da upotrijebi silu protiv ljudi i stvari.

14. Prihvatamo da naš slobodno izabran Parlament utvrdi pravila za naš zajednički suživot, koje nezavisni sudovi mogu provjeriti.

Ljubav dozvoljena

15. Muškarci smiju da vole muškarce, a žene žene. Onaj ko s time ima problem, sam je problem. Voli i pusti da se voli!

16. I u slučaju da se neko ne osjeća ni kao žensko ili muško, neće ni ona niti on biti progonjeni ili kažnjeni. Kod nas građani smiju da razmišljaju van zadatih okvira i tako da žive.

17. Pod socijalnim organima ne podrazumijevamo poslodavca nego instituciju koja pomaže ljudima, koji ne mogu da rade, u finansijskoj su nevolji. Ali ne ljudima koji ne žele da rade.

18. Poštujemo pravosuđe, jer ono sudi, bez obzira na to o kojoj se osobi radi.

19. Žene u bazenu nose bikini ili kupaći kostim. A ko se rado kupa go u Istočnom moru i to je okej!

20. Žene i muškarci su ravnopravni, u svakom pogledu.

21. Ravnopravnost postoji i kod isplate zarada (na tome moramo još poraditi)!

22. Raspravljamo kontroverzno i strasno, ali ne vrijeđamo one koji drugačije misle.

23. Mi smo tolerantni s tolerantnima.

24. Kod netolerancije nemamo nikakve tolerancije!

25. Petarde upotrebljavamo samo za doček Nove godine, dakle, kada je to dozvoljeno.

26. Mi ne palimo zastave država koje ne podnosimo. To je krivično djelo.

27. Mi poštujemo svaku vjeroispovest, ali jasno dijelimo veru od države.

Bez izopćavanja

28. Žene preljubnice neće biti izopštene, a kamoli pretučene ili kamenovane! Kod razvoda braka za djecu vrijedi zajedničko pravo na njihovu skrb. Svejedno je ko je prouzrokovao razvod braka.

29. Žena za udaju ne mora da bude djevica!

30. Ko kod nas traži zaštitu zbog političkog progona ili rata, dobije je. Često smije da ostane, iako nema pravo na to. Za to ne očekujemo zahvalnost, iako bi to bilo primjereno. Ali ono što zahtjevamo je bezuslovno pridržavanje naših zakona i poštovanje naših vrijednosti i našeg načina života.

31. Djecu ne vjenčavamo! Kao ni muškarce sa više od jedne žene.

32. Žene same odlučuju - kao i muškarci - o tome kako se odjevaju, s kime su prijateljice, koga vole, da li radije idu u disko ili u crkvu, koga će birati i koji će posao obavljati.

33. Njemačka je zemlja ljudi koji rado roštiljaju. Nakon piknika u parku naše smeće pokupimo za sobom.

34. Nož kod nas stoji u kuhinji, a ne u džep od pantalona.

35. Mi plaćamo poreze, jer znamo da su oni temelj države.

36. Ako neka žena kaže muškarcu “Ne”, onda to vrijedi bez ako i ili. Sve ostalo potpada po krivično djelo seksualnog uznemiravanja ili silovanje.

37. Očekujemo od svakoga, koji može i smije, da pronađe posao i sam se pobrine za svoje životno izdržavanje, čak i onda ako su socijalna pomoć ili dodatak viši nego plaća.

38. U Njemačkoj je škola obavezna. Mi vjerujemo u značaj obrazovanja i učenja.

39. U autobusima i vozovima slobodno mjesto za sjedenje prepuštamo starijima i ljudima sa invaliditetom.

Pivo i vino kao kultura

40. Živjeli, Njemačka! U ovoj zemlji pivo i vino spadaju u kulturu. To se treba poštovati, a ko ne želi da pije, ne mora.

41. Koliko je suknja duga ili kratka, odlučuje žena koja je nosi.

42. Ko ne može da podnese da političari, poznati, bogovi ili proroci budu karikirani, nije u Njemačkoj na pravom mjestu.

43. Mediji preispituju političare, ali mi u osnovi vjerujemo u to da oni izabrani odlučuju istinski i na dobro naroda.

44. Čast ne znači pravo jačega.

45. Na društvenim mrežama su respekt i uvažavanje jednako prihvatljivi kao i u supermarketu ili u kancelariji.

46. Našu okolinu pokušavamo da zaštitimo. Jer održivost je budućnost.

47. Njemačka ima srce kada je riječ o djeci. Oni se ne tuku, nego im se pruža podrška.

48. Cat Calling, odnosno zviždanje za ženama ili zvanje spada pod uznemiravanje.

49. Kod nas dječaci i djevojčice smiju zajedno na školski izlet, na sport - i časove plivanja.

50. Mi volimo život, a ne smrt.