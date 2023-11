Tramp niže gafove: Nakon što je zamijenio Orbana i Erdoana, napravio je još jedan

On je Siuks Siti u Ajovi zamijenio sa Siuks Folsom u Južnoj Dakoti.

- Postoji čovjek, Viktor Orban, je li iko ikad čuo za njega? Vjerojatno je jedan od najjačih vođa bilo gdje u svijetu, on je vođa Turske - rekao je Tramp, ali se kasnije ispravio.

No to nije sve. Za Bajdena, kojega smatra "kognitivno oštećenim", rekao je kako bi upravo on Ameriku "mogao uvesti u Drugi svjetski rat".

- Imamo čovjeka koji je potpuno korumpiran, najgoreg predsjednika u historiji naše zemlje, koji je kognitivno oštećen, nije u stanju voditi nas, a sad je još zadužen i za suočavanje s Rusijom i mogućim nuklearnim ratom. Samo razmislite o tome. Nastavimo li se oslanjati na njega, vrlo brzo mogli bismo se naći u Drugom svjetskom ratu - rekao je Tramp.