Erdoana pitali da li se u Gazi vodi rat "polumjeseca i krsta": Evo šta je kazao

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan izjavio je, po povratku sa vanrednog zajedničkog islamsko-arapskog samitg u Rijadu, da Turska ostaje ključni akter u rješavanju regionalnih kriza, uključujući palestinsko-izraelski sukob, jer, kako je istakao, preduzima konkretne diplomatske napore.

Decenije okupacije

Prema njegovim riječima, samit fokusiran na palestinsko-izraelski sukob, bio je vrhunac u konstantnim naporima Turske za trajno rješenje sukoba i trenutni prekid vatre.

- Palestina, koja se bori za golu egzistenciju, suočena sa decenijama okupacije i pritiska, prolazi kroz neizrecivo ugnjetavanje već 36 dana. Nevini civili u Gazi gube živote neselektivnim teškim bombardovanjem i primorani su da napuste svoje zemlje - rekao je Erdoaan novinarima.

On je ocijenio da Izrael pred očima svijeta čini ratne zločine, gađajući bolnice, škole i bogomolje, kao i da zapadne zemlje "posmatraju ovo divljaštvo", prenosi Dejli Sabah.

Erdoan je rekao da ljudi sa savješću ne mogu da ostanu nemi i da je od početka sukoba 7. oktobra Turska bila angažovana u diplomatiji i pregovorima kako bi omogućila humanitarni prekid vatre i isporuku oko 230 tona humanitarne pomoći Gazi, prenosi Tanjug.

Turski predsjednik je rekao da međunarodna zajednica treba da preduzme konkretne mjere kako bi spriječila masakre.

- Ali još jednom vidimo da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ne funkcioniše - rekao je on i pozdravio odluku 121 zemlje da glasa za prekid vatre i bezuslovnu isporuku humanitarne pomoći na zasjedanju Generalne skupštine UN 27. oktobra.

Pozvao na jedinstvo islamskog svijeta

Erdoaan je rekao da islamski svijet treba da bude jedinstven u pogledu trajnog rješenja palestinskog pitanja, pri čemu Organizacija islamske saradnje (OIC) ima veliku odgovornost.

On je dodao da je uspostavljanje nezavisne, suverene palestinske države sa istočnim Jerusalimom kao prestonicom ključno za trajni mir u regionu.

Predsjednik Turske je podsjetio da je u završnom dokumentu "osuđena mržnja, ekstremistička i rasistička djela i izjave ministara u izraelskoj vladi, uključujući prijetnju jednog od ministara da će upotrijebiti nuklearno oružje protiv palestinskog naroda u Pojasu Gaze, što predstavlja ozbiljnu prijetnju globalnom miru i bezbjednosti".

Pitanje denuklearizacije je veoma značajno u smislu otkrivanja aktera koji podržavaju Izrael, rekao je Erdoan novinarima.

- Sada je od velike važnosti da su se i OIC i Arapska liga okupile i preduzele ovaj korak, jer je ovo prvi put u istoriji dve organizacije da se takav sastanak dogodio - dodao je on.

Na pitanje o Turskoj mapi puta za rješenje sukoba, Erdogan je rekao da se radi na različitim aspektima, kao što je ubjeđivanje 40 zemalja koje su se uzdržale od glasanja o trenutnom prekidu vatre u Generalnoj skupštini UN, da glasaju za.

- Planiramo da koncentrišemo naše diplomatske napore na ovo pitanje. Na primjer, Mađarska je među zemljama koje su bile uzdržane od glasanja. Pokušaćemo da ih ubijedimo - rekao je on, napominjući da će nakon samita u subotu biti više angažovan u telefonskoj diplomatiji i da će 28. novembra ugostiti iranskog predsjednika Ebrahima Raisija.

Na pitanje da li je ovo vjerski rat "polumjeseca i krsta", Erdogan je rekao da to nije slučaj i da je sukob u Gazi "rat dobra i zla, laži i istine, tlačitelja i potlačenih".

- Vjerujem da će na kraju pobijediti dobro, ljudi koji su na strani istine, potlačeni i njihovi branioci, drugim riječima, Palestinci - rekao je on.

On je kritikovao odsustvo jasnog stava EU o izraelsko palestinskom sukobu.

- EU posmatra Hamas kao terorističku grupu, baš kao što to čini Izrael. Mi ne posmatramo Hamas kao takvog i nikada to nećemo učiniti. Hamas je politička partija. Oni (EU) žele da je priznamo kao terorističku grupu. Ne, nisu. To su ljudi koji se bore za svoju zemlju - rekao je Erdogan.