Uprkos dolasku zime, flamingosi i druge selice ne napuštaju jezero Van

Jata flamingosa i drugih vrsta ptica selica još nisu napustila jezero Van na istoku Turske, iako je uobičajeno da u ovo doba godine budu već na putu ka toplijim staništima.

Jezero Van jedna je od najvažnijih destinacija za smještaj i odmor ptica selica tokom njihovog putovanja hiljadama kilometara.

Mnoge vrste ptica, koje provode ljetne mjesece u močvarama u basenu jezera Van i obično migriraju u toplije krajeve kako vrijeme zahladi, još uvijek su tamo, iako su uobičajeni periodi migracije prošli.

Profesor s "Univerziteta Yuzuncu Yil" u Vanu Ozdemir Adizal rekao je za Anadoliju da duže zadržavanje ptica u bogatim močvarama jezera Van i nije veliko čudo jer temperature zraka još uvijek nisu drastično pale u toj regiji.

Adizal je kazao da su klimatske pojave posljedično globalno zagrijavanje vidljive pojave u cijelom svijetu.

- Mnoge naše močvare su presušile ili im prijeti opasnost od isušivanja u velikoj mjeri. Ovakva situacija utiče i na migracione puteve ptica. Nažalost, mnoga područja na kojima su se one ranije navikavale i odmarale sada su se potpuno osušila, uzrokujući devijacije i poremećaji u njihovim migracijskim rutama. I mi to pratimo - kazao je on.