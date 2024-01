Sadik Kan (Sadiq Khan), gradonačelnik Lodnoa, kazao je da je Veliku Britaniju izlazak iz EU (Brexit) koštao čak 140 milijardi funti.

Izjava člana opozicione Laburističke stranke, koja se protivila izlasku iz EU, zasnovana je na izvještaju koji su izradili ekonomski konsultanti organizacije "Cambridge Econometrics".

- Sada je očito da Brexit ne funkcionira. Najteži oblik Brexita vuče našu ekonomiju prema dolje i povećava životne troškove - istakao je Kan.

Laburisti su u velikoj prednosti u odnosu na konzervativce premijera Rišija Sunaka (Rishi), koji namjeravaju raspisati parlamentarne izbore u drugoj polovini 2024. godine.

Međutim, predsjednik Laburističke stranke Keir Starmer oprezan je u iznošenju plana za jačanje veza između Velike Britanije i EU.

Procjena "Cambridge Econometricsa" o troškovima Brexita je viša od nekih ranijih procjena.

Britanski Nacionalni institut za ekonomska i socijalna istraživanja (NIESR) u novembru je objavio da je Brexit, koji se desio 2016. godin, obim ekonomije smanjio za dva do tri posto te se očekuje da će taj gubitak do 2035. porasti na pet do šest posto.



Džonatan Haskel (Jonathan), glavni kreator politike britanske centralne banke, smatra da je Brexit do kraja 2022. uzrokovao smanjenje BDP-a za 1,3 posto, što je jednako godišnjem gubitku od 1.000 funti po domaćinstvu.

Prema "Cambridge Econometricsu", Brexit će privredni rast Velike Britanije do 2035. smanjiti za 0,4 posto, da će stopu zaposlenosti do 2035. smanjiti za tri miliona te da će investicije smanjiti za trećinu, prenosi agencija Reuters.