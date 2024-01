Monstrum iz Austrije bi mogao biti premješten u starački dom: Jozef Fricl boluje od demencije

Jozef Fricl (Josef Fritzl), monstrum iz Austrije koji je svoju kćerku 24 godine držao zatočenu u podrumum silovao je i s njom dobio sedmero djece, možda će biti premješten iz strogo čuvanog zatvora, javljaju austrijski mediji, prenosi BBC.

Doživotni zatvor

Fricl, koji sada ima 88 godina, 2009. je osuđen na doživotni zatvor nakon otkrića slučaja koji je šokirao svijet. Austrijska televizija ORF javlja da novi psihijatrijski izvještaj o Friclu, koji boluje od demencije, kaže da on više ne predstavlja opasnost za javnost. To znači da sud sada može odlučiti hoće li biti premješten u običan zatvor.

Fricl se trenutno nalazi u ustanovi visoke sigurnosti za mentalno poremećene prijestupnike u zatvoru Stein u gradu Krems an der Donau. U Austriji osuđenici na doživotni zatvor mogu podnijeti zahtjev za uvjetni otpust nakon odsluženja 15 godina kazne. Prema tom zakonu, Fricl ove godine ima pravo podnijeti takav zahtjev za uvjetni otpust.

Pravni stručnjaci kažu da je moguće da mu se to i odobri. To znači da bi Fricl, koji je u međuvremenu promijenio i ime, mogao biti premješten u starački dom, piše BBC. Prošle je godine regionalni sud presudio da Fritzl više nije opasan te da ga se može premjestiti u standardni zatvor, no Viši regionalni sud u Beču kasnije je blokirao tu odluku.

Osuđen za ubistvo jednog djeteta

Podsjetimo, slučaj Fritzl otkriven je u gradu Amstetenu 2008. godine te je opisan kao jedan od najgorih u austrijskoj kriminalnoj historiji. Kako navodi Jutarnji, Jozef Fricl je osuđen za ubistvo jednog od svoje djece te za zanemarivanje, silovanje, incest i porobljavanje svoje kćerke. Njegova kćerka i njena djeca nakon svega su preuzeli nove identitete.