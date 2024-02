Vitni Hjuston: 12. godišnjica smrti najboljeg svjetskog „Glasa“

Na današnji dan 2012. godine, u hotelskoj sobi na Beverli Hilsu, u Los Angelesu, pronađena je mrtva američka pjevačica i glumica Vitni Hjuston (Whitney Houston). U tom hotelu je i održavana godišnja zabava uoči dodjele nagrade Gremi, na kojoj je trebala nastupiti.

Hjuston je počela pjevati s jedanaest godina u dječijem gospel horu. Kasnije je počela nastupati s majkom i drugim pjevačima, potom je kratko radila kao model i glumica. Godine 1985., izdala je svoj prvi album “Whitney Houston” koji je postao najprodavaniji nastupni album neke pjevačice. Njen drugi studijski album “Whitney” iz 1987., postao je prvi album neke pjevačice koji je debitirao na broju jedan Billboardove ljestvice albuma. Vitnin uspjeh otvorio je vrata uspjeha i drugim afroameričkim pjevačicama.

"I Will Always Love You" najprodavaniji singl u historiji muzike

Svojom prvom glavnom ulogom u filmu “Tjelohranitelj”, gdje je nastupila uz tada megapopularnog glumca Kevina Kostnera (Costner), Vitni je dosegla vrh popularnosti. Album s muzikom iz filma osvojio je, 1994. godine, Gremija za album godine te postao najprodavaniji soundtrack svih vremena. Naslovna pjesma "I Will Always Love You" jedan je od najprodavanijih singlova u historiji muzike.

Hjuston je snimila i filmove “Waiting to Exhale” te “Propovjednikova supruga”. Nakon izlaska četvrtog studijskog albuma “My Love Is Your Love” (1998.), obnovila je svoj ugovor s izdavačkom kućom “Arista Records” za rekordnih 100 miliona dolara. Njen peti studijski album “Just Whitney” izašao je 2002. godine.

Tokom karijere Vitni je osvojila šest nagrada Gremi, izdala je sedam studijskih albuma, prodala više od 220 miliona CD-ova, singlova i videosnimaka. Imala je čak 11 pjesama na broju jedan Billboardove ljestvice. Dobila je nadimak "Glas" ("The Voice") zbog moćnog pop-gospel vokala. Časopis “Rolling Stone” svrstao ju je na listu "100 najvećih pjevača svih vremena", a brojni R&B i pop muzičari navode je kao svoj uzor.