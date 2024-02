Dramatično upozorenje: Rusi vrše operacije protiv Moldavije slične onima prije ukrajinske invazije

Američki institut za proučavanje rata (ISW) je u najnovijem izvještaju objavio kako Rusija provodi informacijske operacije protiv Moldavije.

ISW je te operacije uporedio sa onim koje je Kremlj koristio prije invazija na Ukrajinu 2014. i 2022. godine.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov odgovorio je na pitanje nakon govora u ruskoj Državnoj dumi 14. februara o sukobu u Pridnjestrovlju (Transnistriji) i lažno naveo da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija kontroliraju moldavsku vladu.



Proces 5+2

Lavrov je također utvrdio da je Zapad zaustavio pregovarački proces 5+2 u sukobu u Pridnjestrovlju, regiji na istočnoj strani rijeke Dnjestra, koje je nezavisnost proglasila 1990. godine, a nakon kratkog vojnog sukoba odcijepilo se od Republike Moldavije 1992. uz rusku pomoć. Regija graniči sa zapadom Ukrajine i u njoj Rusija ima stacionirane trupe.



Proces 5+2 uključivao je Rusiju, Ukrajinu, Pridnjestrovlje (Transnistriju), Moldaviju i Organizaciju za evropsku sigurnost i saradnju (OESS) kao posrednike te EU i SAD kao promatrače. Lavrov je ustvrdio da će Rusija "učiniti sve" da se nastavi s procesom 5+2.

Zamjenik moldavskog premijera Oleg Serebrjan, pak, izjavio je krajem prošlog mjeseca da se Moldavija neće vratiti u proces 5+2 sve dok ne dođe do poboljšanja rusko-ukrajinskih odnosa i dok se ruski rat u Ukrajini nastavlja.

Ponovo su zabrinuti za Ruse

Potom je Lavrov rekao kako u Pridnjestrovlju živi oko 200.000 Rusa i da je Rusija zabrinuta za njihovu sudbinu, te da neće dopustiti da oni postanu žrtve još jedne zapadne avanture.

Dodao je da je Moldavija odlučila ne dati subvencije regijama poput Gagauzije koje se protive integraciji Moldavije u EU. Lavrov je usporedio moldavske postupke u vezi s Gagauzijom s načinom na koji je Zapad "odbio" dati bivšem ukrajinskom predsjedniku Viktoru Janukoviču vremena za reviziju Sporazuma o pridruživanju Ukrajine s EU-om 2013. Lavrov je rekao da Zapad izdaje slične "ultimatume" Kišinjevu o integraciji u EU.

Kremlj je ranije optužio Ukrajinu za napuštanje i nepoštovanje sporazuma iz Minska, koji su uspostavili primirje nakon prve ruske invazije na Ukrajinu nakon 2014. godine i uključili Ukrajinu, Rusiju i OESS uz Francusku i Njemačku kao posrednike, a Vladimir Putin redovno je tvrdio je da su ukrajinska navodna kršenja sporazuma iz Minska "prisilila" Rusiju da izvrši invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

Također, Rusija je koristila koncept zaštite svojih "sunarodnjaka u inostranstvu" kako bi opravdala činjenicu da su ruske trupe okupirale Pridnjestrovlje od 1992., kao i ruske invazije Ukrajine u punom opsegu 2014. i 2022. godine.

Kremlj je također optužio SAD za orkestriranje protesta koji su izbili nakon Janukovičevog povlačenja iz Sporazuma o pridruživanju s EU 2013. i ustvrdio da je navodni kasniji "državni udar" uz podršku SAD-a prisilio Rusiju na invaziju na Krim i započne vojne operacije u Donbasu 2014. zaštititi one koji su se protivili puču i ruske sunarodnjake u inostranstvu.

Ocjena ISW-a

ISW ocjenjuje da su dužnosnici Kremlja tim izjavama i tvrdnjama namjeravali kreirati informacijske uvjete kako bi opravdali moguće napore Rusije da destabilizira Moldaviju i osujeti zemlju u nastojanju približavanja zapadnim integracijama, a činjenica da je Lavrov produbio te narative te dodao i nove optužbe upućuje na to da Kremlj poduzima šire napore te vrste u informacijskom prostoru.



Drugi dužnosnici iz ruskog Ministarstva vanjskih poslova, uključujući i glasnogovornicu Mariju Zaharovu, ranije su tvrdili da moldavske vlasti pokušavaju ekonomski "ugušiti" Pridnjestrovlje, da sprječavaju diplomatsko rješenje sukoba u Pridnjestrovlju te da se suočavaju s raširenim domaćim nezadovoljstvom prema politikama vlade u Kišinjevu.



Proratni ruski bloger povezan s Kremljem nedavno se bavio pitanjem Pridnjestrovlja kako bi dosljedno promovirao slične narative kao i tvrdnje da se Moldavija "militarizira" kako bi "nasilno reintegrirala" Pridnjestrovlje u Moldaviju, što je nastojanje za koje se Rusija, kako je ustvrdio, mora pripremiti.

Moldavske vlasti nedavno su optužile ruske mirovne snage u Pridnjestrovlju da izvode vježbe i koriste oružje u moldavskoj sigurnosnoj zoni kršeći protokole Zajedničke kontrolne komisije OESS-a (JCC). No, zasad se ne zna kad bi moglo doći do moguće ruske hibridne operacije u Moldaviji, no Kremlj kreira sve potrebne informacijske uvjete kako bi to što skorije bilo moguće - navodi se u izvještaju ISW-a.