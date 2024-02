Navodni uzrok Navaljnijeve smrti: Kada SDS može nastupiti kod odraslih

Vijest o smrti najpoznatijeg ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog obišla je svijet.

Iz kardiološkog ugla posmatrano, iznenadna srčana smrt može nastati zbog akutnog koronarnog sindroma, te se akutni infarkt miokarda u 15 do 20 odsto slučajeva završava srčanom smrću.

Naime, iznenadna smrt nastaje naglo, usljed nekog stanja koje može biti urođeno, ali također i stečeno tokom života ako je u pitanju srčani mišić, kaže za Telegraf, kardiolog prof.dr Tomsilav Kostić.



Srčana insuficijencija

Obzirom da se sindrom iznenadne smrt javlja uglavnom kod djece, vijest da je Aleksej Navaljni iznenada umro upravo od SDS, nametnula je pitanje kada se dešava kod odraslih.

- Stanja koja dovode do iznenadne smrti su one koji dovode do slabljenja srčanog mišića i do pojave srčane slabosti, odnosno srčane insuficijencije - objasnio je profesor Kostić.

Inače, Sindrom iznenadne smrti (SDS) je širok pojam koji može opisati bilo koju naglu, neočekivanu smrt iz prirodnih uzroka, piše "Medical News Today".

To nije formalno stanje ili dijagnoza i ne ukazuje nužno na određeno medicinsko stanje.

Šta je SDS

Sindrom iznenadne smrti (SDS) je opšti pojam za mnoge biološke scenarije koji dovode do brzog i neočekivanog smrtnog ishoda. Osoba uključena u to često nema ili ima vrlo malo znakova upozorenja na bolest. Čak i nakon smrti, obdukcija možda neće otkriti očigledne abnormalnosti.

I srčani udar i iznenadni zastoj srca su opasni po život, piše Medical News Today. Međutim, iznenadni srčani zastoj može ubiti osobu za samo nekoliko minuta, dok ljudi mogu preživjeti srčani udar.

Srčani udar nastaje kada nešto poremeti snabdijevanje srca krvlju, što se dešava kada se ugrušak zaglavi u uskim krvnim sudovima.

- Iznenadni srčani zastoj se javlja iznenada, dok se srčani udar može desiti tokom nekoliko sati ili iznenada.

Simptomi srčanog udara mogu nestati, a zatim se vratiti, dok iznenadni srčani zastoj počinje iznenada i intenzivan je, sa simptomima koji ne nestaju.

Iznenadni zastoj srca znači da srce prestaje da pumpa krv u potpunosti, dok srčani udar podriva sposobnost srca da pumpa krv, ali je ne zaustavlja.

Srčani udar povećava rizik od iznenadnog zastoja srca, a do iznenadnog zastoja srca može doći kada se srčani udar ne liječi - prenosi Medical News Today.