Zelenski prvi put objavio koliko je ukrajinskih vojnika ubijeno u ratu

U razgovoru za FOX News Zelenski je rekao kako je omjer jedan prema pet.

- Na jednog ubijenog ukrajinskog vojnika dolazi pet ubijenih ruskih vojnika - kazao je on, tvrdeći da je 180.000 Rusa poginulo u sukobu.

Pregovori s Putinom

Na pitanje da li je došlo vrijeme za pregovore s Putinom s obzirom na nestašicu municije u Ukrajini, Zelenski je odgovorio:

- Možete li razgovarati s gluhim čovjekom? Možete li razgovarati s čovjekom koji ubija svoje protivnike? Predložit ćemo platformu na kojoj Putin može da prihvati da je izgubio ovaj rat i da je to bila ogromna greška i tragedija za nas i za demokratski svijet.



Upitan da li bi odgovorio ukoliko bi ga ruski predsajednik pozvao, Zelenski je rekao da je činjenica da ga neće zvati.

- Nema mobilni. Kako će me zvati? Ne koristim telegraf iz 1917. godine. On me neće zvati, ne želi da završi ovaj rat. To je činjenica - poručio je Zelenski.