Julija Navaljna srceparajućim riječima se oprostila od supruga Alekseja: Hvala ti za 26 godina apsolutne sreće, ne znam kako da živim bez tebe

- Za ljubav, što si me uvijek podržavao, što si me zasmijavao čak i iz zatvora, što si uvijek mislio na mene. Ne znam kako da živim bez tebe, ali pokušat ću da budeš sretan zbog mene i ponosan na mene. Ne znam da li mogu ili ne, ali pokušat ću. Sigurno ćemo se sresti jednog dana. Imam toliko neispričanih priča za tebe, a imam i toliko pjesama sačuvanih za tebe na telefonu, glupih i smiješnih, generalno, da budem iskrena, strašnih pjesama, ali one su o nama, i zaista sam htjela da ti ih pustim. I stvarno sam željela da gledam kako ih slušaš, smiješ se, a onda me grliš. Voljet ću te zauvijek. Počivaj u miru - napisala je Julija Navaljna.