Julija Timošenko dala intervju za HRT: Upozoravala sam Evropu na Putina

Ukrajinska političarka i bivša premijerka Julija Timošenko dala je intervju za HRT koji je jučer emitiran.

Julija Timošenko rekla je kako jako dobro poznaje Vladimira Putina, više puta je morala s njim blisko i često sarađivati za vrijeme dva premijerska mandata.

"Upozoravala sam Evropu na Putina"

- Mogu vam ispričati kako je on 2009. godine, usred ljute zime, dok su temperature bile u velikom minusu, prekinuo dostavu plina cijeloj EU, odnosno svim državama koje su primale isporuke plina od njega. On se tada nije brinuo što se smrzavaju bolnice, škole, dječiji vrtići, cijele porodice. Njega to nije zabrinulo. To je bio iznimno okrutan i ničim opravdan korak.

Tada sam kao premijerka rekla svim evropskim liderima da trebaju izvući zaključke iz toga. I da idući put njegovo oružje neće biti plin nego rakete, avioni, bombe i sve ostalo što će uništiti ljudske živote. Također sam upozorila cijeli svijet i nakon 2007. godine, kada je napao Gruziju. Tada sam upozorila da, ako svijet odmah ne poduzme sve neophodne korake za zaštitu, ako ne zaustavi zlo, da će rat doći u Evropu. Ali nisu me poslušali. Svijet nije reagirao ni 2014. kada je na red došao Krim - rekla je.

Timošenko: Za Putina vrijedi samo zakon sile

Istaknula je kako se nada da su sada iz ovoga što se događa u Ukrajini izvedeni zaključci, i da se shvaća kako za Putina vrijedi samo zakon sile, a ne diplomatski pregovori ni međunarodno pravo.

- Njegova je snaga u tome što on sistemski gazi preko crvenih linija u svijetu i to mu daje dodatne mogućnosti napadati cijele nacije. Zato sila može biti zaustavljena samo silom. Danas Ukrajina drži otpor za cijelu Evropu i za cijeli svijet. Ukrajina je spremna položiti svoje živote za svoju nezavisnost, za naš teritorij i za naše obitelji. A isto tako i za svaku evropsku porodicu i za svaki evropski narod. I za sve države slobodnog svijeta. Jednostavno nam pomozite, dajte nam sredstva, dajte nam oružje i mi ćemo odraditi svoj posao", rekla je Timošenko.





"Hrvati nas najbolje razumiju"

Naglasila je kako smatra da ih upravo Hrvati najbolje razumiju.

- Vi znate kako izgleda kad je napadnuta mirna zemlja. Vi znate što je to - ničim potaknuti rat. Vi ste izvojevali svoje pravo biti članom NATO-a i biti članom EU tako što ste položili živote svojih sinova i kćeri. Zato ja danas mogu reći kako mi prolazimo taj isti teški put kakav je u 90-im godinama prošla Hrvatska. I mi smo se danas snagom oružja prisiljeni braniti. Sav svijet zna da rat u Ukrajini nismo mi izazvali.

Da su Ukrajinci mirna evropska nacija. Mi smo živjeli mirno. Nikada nismo pretendirali na teritorije drugih država. Nismo nikada bili nekome prijetnja. Mi smo bili doslovno prva država koja se odrekla nuklearnog oružja. I zato mi danas možemo reći da sva ova neistina koju o nama propagira država-agresor, da je Ukrajina nekoga napala, to je potpuna neistina - rekla je.

Mi želimo mir

- Mi molimo samo jedno: ostavite našu zemlju na miru! Pružite mogućnost Ukrajini da bude suverena država na osnovi svog priznatog teritorija, koji je davno priznat na temelju svih međunarodnih ugovora. Mi želimo mir, ali ne ropski mir - istaknula je.

Smatra kako je ovo što se događa opasno za cijeli svijet. "Ako zaživi ova strategija po kojoj se mogu prekrajati granice svih zemalja snagom oružja, a ne mogu se očuvati na temelju međunarodnog prava, onda je to doslovce početak novog svjetskog poretka. Upravo ovdje u Ukrajini treba stati tome na kraj. Sada i zauvijek - rekla je.