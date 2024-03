Španija zabilježila najtopliju zimu u historiji

Španija je registrovala najtopliju zimu u historiji, objavila je u četvrtak meteorološka agencija zemlje AEMET, javlja Anadolija.

Meteorološka zima, koja obuhvata decembar, januar i februar, bila je zapanjujućih 1,9 stepeni Celzijusa toplija od normalne.

Prema AEMET-u, to je čini najtoplijom zimom otkako je počelo vođenje evidencije 1961. godine. Ali agencija je procijenila i da je to najtoplija zima od najmanje 1870. godine, do kada sežu klimatske rekonstrukcije.

Temperature toplije od uobičajenih proširile su se širom Španije, a najoštriji je rast bio u oblasti centralnog Mediterana i Kanarskih ostrva.

Ovo je šesta zima zaredom u Španiji koja je toplija od prosjeka.

U sjeverozapadnoj Španiji tokom zime bile su obilne padavine, a većina je zabilježena u vlažnim područja gdje nisu bile prijeko potrebna

- Padavine su ublažile dugotrajnu sušu u slivu Tajo - rekao je portparol AEMET-a Ruben del Kampo (Campo).

Katalonija, koja je pod vanrednim stanjem zbog intenzivne suše, zabilježila je najveće smanjenje rezervi u zemlji tokom tri zimska mjeseca.

Trenutno su unutrašnje rezerve vode Katalonije pune samo 15 posto. Prošle godine u ovo vrijeme, bile su popunjene 27 posto.

- Zalihe vode nastavile su da padaju i na jugu i istoku Andaluzije, koja se već osam godina suočava sa sušom - navodi del Kampo.

Ulaskom u proljećne mjesece, AEMET prognozira da će do juna ostati znatno toplije nego inače. Što se tiče padavina, jednako je vjerovatno da će biti više kiše od prosjeka kao i da će ih biti manje.

Španija, kao cjelina, ostaje pod dugotrajnom sušom.

Prema planovima vlade u dijelovima Katalonije, kao što je Barcelona, voda će se morati uvoziti iz Valensije brodom ako se suša nastavi tokom ljeta.