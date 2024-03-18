Ruski mediji objavili lažnu vijest da je umro kralj Čarls

U ruskim medijima se pojavila vijest da je preminuo britanski kralj Čarls III.
Ta vijest je podijeljena na Telegram kanalu Vedomosti, nekada najuglednijim poslovnim novinama u Rusiji.
Oni su objavili fotografiju Čarlsa u svečanoj odori i napisali da je umro.
Nakon toga su vijest objavili još neki mediji iz Rusije, navodeći kao "dokaz" dokument koji su predstavili kao da je proistekao iz Bakingemske palače.
- Sljedeće saopćenje objavila je kraljevska komunikacija. Kralj je iznenada preminuo jučer poslijepodne - stajalo je u dokumentu, a kao datum je naveden 18. mart. Pojavila se i druga verzija dokumenta, koja govori o abdikaciji. Vijest je zatim stigla do Ukrajine, gdje ju je objavila vodeća televizijska stanica, prenosi Guardian.
Neki mediji su naknadno mijenjali izvorne objave. Ruska web stranica Gazeta.Ru izvorno je na X-u napisala: "Kralj Velike Britanije Čarls III. je umro. O tome izvještava Bukingemska palača. Monarh je imao 75 godina. Nedavno mu je dijagnosticiran rak."
Naknadno je dodana sljedeća napomena: "Istovremeno, o tome ništa nije napisano u službenim britanskim medijima. Najvjerovatnije su informacije lažne."
Nedoumice je u konačnici razriješila ruska državna novinska agencija Tass naglasivši da "kralj Čarls III. nastavlja obavljati svoje službene dužnosti".
I britanske ambasade u Moskvi i Kijevu odbacila su izvještaje ruskih medija u kojima se tvrdi da je umro kralj.
- Izvještaji o smrti kralja Čarlsa su lažni - stoji crvenim slovima na X-u britanske ambasade u Rusiji. Ista informacija dostupna je i na ruskom jeziku.