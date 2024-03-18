Ruski mediji objavili lažnu vijest da je umro kralj Čarls

U ruskim medijima se pojavila vijest da je preminuo britanski kralj Čarls III. Ta vijest je podijeljena na Telegram kanalu Vedomosti, nekada najuglednijim poslovnim novinama u Rusiji. Oni su objavili fotografiju Čarlsa u svečanoj odori i napisali da je umro. Nakon toga su vijest objavili još neki mediji iz Rusije, navodeći kao "dokaz" dokument koji su predstavili kao da je proistekao iz Bakingemske palače.

- Sljedeće saopćenje objavila je kraljevska komunikacija. Kralj je iznenada preminuo jučer poslijepodne - stajalo je u dokumentu, a kao datum je naveden 18. mart. Pojavila se i druga verzija dokumenta, koja govori o abdikaciji. Vijest je zatim stigla do Ukrajine, gdje ju je objavila vodeća televizijska stanica, prenosi Guardian. Neki mediji su naknadno mijenjali izvorne objave. Ruska web stranica Gazeta.Ru izvorno je na X-u napisala: "Kralj Velike Britanije Čarls III. je umro. O tome izvještava Bukingemska palača. Monarh je imao 75 godina. Nedavno mu je dijagnosticiran rak."