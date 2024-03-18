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BRZO STIGAO DEMANTI

Ruski mediji objavili lažnu vijest da je umro kralj Čarls

Vedomosti su objavile fotografiju Čarlsa u svečanoj odori i napisali da je umro

Kralj Čarls. AP

S. S.

18.3.2024

U ruskim medijima se pojavila vijest da je preminuo britanski kralj Čarls III.

Ta vijest je podijeljena na Telegram kanalu Vedomosti, nekada najuglednijim poslovnim novinama u Rusiji.

Oni su objavili fotografiju Čarlsa u svečanoj odori i napisali da je umro.

Nakon toga su vijest objavili još neki mediji iz Rusije, navodeći kao "dokaz" dokument koji su predstavili kao da je proistekao iz Bakingemske palače.

- Sljedeće saopćenje objavila je kraljevska komunikacija. Kralj je iznenada preminuo jučer poslijepodne - stajalo je u dokumentu, a kao datum je naveden 18. mart. Pojavila se i druga verzija dokumenta, koja govori o abdikaciji. Vijest je zatim stigla do Ukrajine, gdje ju je objavila vodeća televizijska stanica, prenosi Guardian.

Neki mediji su naknadno mijenjali izvorne objave. Ruska web stranica Gazeta.Ru izvorno je na X-u napisala: "Kralj Velike Britanije Čarls III. je umro. O tome izvještava Bukingemska palača. Monarh je imao 75 godina. Nedavno mu je dijagnosticiran rak."

Naknadno je dodana sljedeća napomena: "Istovremeno, o tome ništa nije napisano u službenim britanskim medijima. Najvjerovatnije su informacije lažne."

Nedoumice je u konačnici razriješila ruska državna novinska agencija Tass naglasivši da "kralj Čarls III. nastavlja obavljati svoje službene dužnosti".

I britanske ambasade u Moskvi i Kijevu odbacila su izvještaje ruskih medija u kojima se tvrdi da je umro kralj.

- Izvještaji o smrti kralja Čarlsa su lažni - stoji crvenim slovima na X-u britanske ambasade u Rusiji. Ista informacija dostupna je i na ruskom jeziku.

# RUSIJA
# KRALJ ČARLS III
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