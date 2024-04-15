Borelj : Bliski istok stoji "na rubu ponora"

Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost izjavio je u ponedjeljak da Bliski istok stoji "na rubu ponora" i pozvao na deeskalaciju sukoba između Izraela i Irana.

Poziva na deeskalaciju sukoba

Iran je u subotu navečer lansirao stotine dronova i projektila na Izrael kao odgovor na izraelski napad na iranski konzulat u Damasku u kome je je ubijeno sedam oficira Iranske revolucionarne garde, među kojima i dvojica visokih zapovjednika.

Izrael nije ni potvrdio ni negirao odgovornost za zračni napad na konzulat u glavnom gradu Sirije 1. aprila.

- Na rubu smo ponora i moramo se odmaći od njega. Moramo nagaziti kočnicu i krenuti unazad - izjavio šef evropske diplomatije Žozep Borelj (Josep Borrell) za špansku radiostanicu Onda Cero.

Borelj je kazao da očekuje odgovor Izraela na zračni napad Irana bez presedana, ali se nada da to neće izazvati dalju eskalaciju.

Dodao je da postoji "duboka podjela" unutar izraelske desničarske vladajuće koalicije među tvrdolinijaša koji traže žestoku odmazdu i "umjerenije i razumnije" frakcije.

Ta se frakcija zalaže za odmazdu, rekao je Borelj, "ali na način koji izbjegava odgovor na odgovor".

Održavati dobre odnose s Iranom

Borelj, koji je kasno u nedjelju razgovarao s iranskim ministrom vanjskih poslova Huseinom Amir Abdolahianom (Hosseinom Amirabdollahianom), kazao je da EU mora imati najbolje moguće odnose s Iranom uprkos sankcijama koje je blok uveo Islamskoj Republici zbog njenog spornog programa nuklearne energije i drugih pitanja.

- U svačijem je interesu da Iran ne postane nuklearna sila i da se Bliski istok smiri - izjavio je španski diplomata, prenosi Reuters.