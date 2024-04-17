Povećan interes za izbore za Evropski parlament

Interes Evropljana za predstojeće izbore za Evropski parlament znatno je veći nego prije posljednjeg glasanja prije pet godina, prema anketi EU objavljenoj u srijedu, a siromaštvo, zdravlje, radna mjesta i odbrana smatraju se glavnim temama kampanje.

Rezultati ankete

Šezdeset posto ispitanika reklo je da su veoma ili donekle zainteresovani za glasanje koje se održava između 6. i 9. juna, u poređenju sa 49 posto prije izbora 2019. godine, pokazalo je istraživanje Eurobarometra.

Većina građana iz 27 država članica bloka, ili 81 posto, anketiranih u februaru i martu, kaže da je međunarodni kontekst - obilježen oružanim sukobima u Ukrajini i na Bliskom istoku - učinio glasanje još važnijim.

- Evropljani su svjesni da su ulozi visoki - rekla je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola u videoporuci.

Jedina zemlja koja nije pokazala porast interesovanja bila je Francuska. Samo 27 posto tamošnjih ispitanika reklo je da ima pozitivnu sliku o Evropskom parlamentu, što je najniži nacionalni rezultat.

Istraživanja

EU provodi redovna istraživanja Eurobarometra kako bi pratila javno mnijenje širom Evropske unije, ali ona ne ispituju podršku političkim strankama.

Druge nedavne ankete pokazuju da će euroskeptične i nacionalističke stranke, uglavnom s krajnje desnice, ostvariti dobitke na izborima za 720 poslanika.

U istraživanju Eurobarometra, 33 posto ispitanika je izabralo siromaštvo kao glavno pitanje kampanje, dok je 32 posto izabralo javno zdravlje.