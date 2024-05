Zbog svečanog otvorenja Arnaudija džamije u dijelu Banje Luke sutra obustave saobraćaja i zabrana rada ugostiteljskim objektima

Zbog svečanog otvaranja obnovljene džamije Arnaudija u Banjoj Luci u utorak će u nekoliko ulica u blizini ove džamije biti obustavljen saobraćaj i zatvoreni ugostiteljski objekti dok će u nekoliko biti zabranjeno točenje alkohola, javlja Anadolija.

Početak svečanog otvorenja Arnaudije zakazan je za 11 sati, dok su mjere obustave saobraćaja i privremene zabrane rada ugostiteljskih objekata na snazi od sedam sati.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve Grada Banjaluka objavljeno je da će obustavljen saobraćaj na dijelu magistralnog puta Banja Luka - Srpske Toplice, kao i Bulevar cara Dušana, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Jovana Dučića do Omladinske ulice od 7.00 časova do kada bude bilo potrebno. U istom periodu biće zatvorena Ulica braće Mažar i majke Marije na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Zmaj Jovina do raskrsnice sa Omladinskom ulicom, Ulica Meše Selimovića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Zmaj Jovina, Ulica Branka Majstorovića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Zmaj Jovina, Ulica braće Mažar i majke Marije, na dijelu od Ulice Meše Selimovića, te u Ulici Simeuna Đaka, na dijelu od raskrsnice Ulice Zmaj Jovine, do raskrsnice sa Omladinskom ulicom.

Zbog toga će biti izvršene korekcije na linijama javnog prevoza, a regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Na zahtjev Policijske uprave Banja Luka, čiji je zadatak da obezbijedi nesmetano održavanje kulturno-vjerske manifestacije otvaranja džamije Arnaudija, donesena je i naredba o privremenoj zabrani rada ugostiteljskih objekata, te točenja alkoholnih pića u pojedinim ugostiteljskim objektima.

Ovom Naredbom od 7.00 do 17.00 sati, privremeno se zabranjuje rad u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na širem prostoru oko objekta "Arnaudija“ u ulicama Braće Mažar i majke Marije, Meše Selimovića, Branka Majstorovića, Bulevar Cara Dušana, Vojvode Momčila, Simeuna Đaka, Kralja Petra I Karađorđevića, dok će u nekoliko ugostiteljskih objekata biti zabranjno točenje alkohola.