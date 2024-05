Maksić: Proširenje neonatalnog screeninga i podjela 28 puls oksimetara porodilištima u BiH

Pedijatrija je posebno značajna grana medicine koja zahtijeva multidisciplinarni pristup i konstantno praćenje najnovijih dostignuća u liječenju djece, istaknuto je prilikom otvaranja Pedijatrijske škole koja je okupila veliki broj učesnika, eminentnih predavača iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Predsjednica Udruženja pedijatara

Predsjednica Udruženja pedijatara BiH prof.dr Hajrija Maksić je rekla da će ove godine u sklopu 16. Pedijatrijske škole govoriti o preventivnim postupcima u pedijatriji, te da će krenuti praktično od začeća.

- Govorićemo o prenatalnom i neonatalnom screeningu i imunizaciji. Imunizacija je uvijek značajna i interesantna tema, ulažu se ogromna sredstva, resursi i znanje da bismo dobili nove, dostupne i sigurne vakcine za našu djecu. Nažalost, danas imamo razloga govoriti više o imunizaciji, jer je u toku epidemija morbila i velikog kašlja. Ipak, treba naglasiti da u BiH postoje općine i kantoni u kojima imunizacija doseže i do 90 posto, čime se stiče kolektivni imunitet i u tim općinama i kantonima nemamo pojavu infekcije - navela je prof.dr Maksić.

Neonatalni screening, kako je dodala, izuzetno značajan za otkrivanje bolesti u onoj fazi kada je ona dostupna liječenju i kada će djeca uslijed pravovremenog i adekvatnog liječenja moći da se normalno razvijaju i nastave sa svojim životom.

- 16.Pedijatrijska škola značajna je jer širimo neonatalni screening. Raduje me da mogu najaviti da će jedna od radionica biti posvećena uvođenju screeninga na srčane mane metodom pulsne oksimetrije. To je vrlo važan dio naše svakodnevne prakse, jer postoji dio srčanih mana koji se ne manifestuje šumovima niti cijanozom, a riječ je o kritičnim srčanim manama. S tim u vezi, u 28 porodilišta biće podijeljeni pulsni oksimetri kako bi započeli s metodom screeninga srčanih mana. Pored toga, velika porodilišta dobiće i po jedan neopuff, izuzetno sofisticiranu spravu koja se koristi u porođajnim salama za potrebe neonatalne reanimacije. Neopuff se može koristiti i na Jedinicama intenzivne njege, ali isključivo u slučaju da je to neophodno - izjavila je prof. dr Maksić.

Vršilac dužnosti generalnog direktora KCUS-a doc.dr Alen Pilav je rekao da je ponosan što je KCUS ponovo pokrovitelj velikih naučnih i stručnih događaja, u okviru kojih naši ljekari i medicinsko osoblje imaju priliku usvajati nova znanja i razmijeniti profesionalna iskustva sa kolegama velikih medicinskih centara.

Medicina

- Medicina je područje u kojem se svaki dan nameću novi izazovi koji zahtijevaju praćenje najsavremenijih metoda i protokola u radu. S toga su naučni skupovi, kakav je ovaj, od neprocjenjivog značaja kako za nas ljekare i medicinsko osoblje tako i za naše pacijente kojima ćemo s novim saznanjima pružiti kvalitetnije zdravstvene usluge - kazao je doc.dr Pilav.

Ministar zdravstva KS dr. Enis Hasanović istakao je da su pedijatri deficitaran kadar, ali da ministarstvo u saradnji sa zdravstvenim ustranovama aktivno radi na ubrzanim specijalizacijama iz ove oblasti medicine.

- U prvom redu nam nedostaju neuropedijatri, ali ćemo ove godine raspisati veliki broj specijalizacija i subspecijalizacija, kojima ćemo za četiri godine nadomjestiti postojeći deficit kadra. Do tada poduzimamo moguće aktivnosti u smislu bolje organizacije i reorganizacije rada, kako bismo najmlađim pacijentima omogućili kvalitetno i pravovremeno liječenje - rekao je Hasanović.

Ministarstvo zdravstva KS , kako je dodao, podržava sve naučne i stručne skupove, kongrese i škole koje su odlična prilika za stručno usavršavanje i napredak ljekara i medicinskog osoblja, saopćeno je iz Press KCUS-a.