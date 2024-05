Stano: "Genocid u Srebrenici nije stvar mišljenja i ne smije se dovoditi u pitanje"

Portparol Evropske unije Peter Stano kazao je da se stav EU ne može dovoditi u pitanje kada je riječ o genocidu u Srebrenici, te da ne može doći do bilo kakvog poricanja ili relativizacije genocida.

Odgovarajući na pitanja novinara napomenuo je da "EU nije član s pravom glasanja u UN-u i nije ta koja to treba komentarisati.

- Ali kad je riječ o genocidu u Srebrenici, stav Evropske unije i njenih ustanova je veoma jasan i stavljan je do znanja svaki put na dan tog užasnog događaja u evropskoj historiji - naveo je.

Stano je dodao da to "da li je u Srebrenici počinjen genocid ili ne, nije stvar mišljenja".

- Odluke Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i drugih tijela, Međunarodnog suda pravde, jasno su predočile 2007. godine da je u Srebrenici počinjen genocid. Otud svi to moraju prihvatiti i uvažiti, a nema mjesta u Evropi za one koji bi to doveli u pitanje - zaključio je Stano.