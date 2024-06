Majkl Džekson: 15. godišnjica smrti “Kralja popa”

Pet Džeksonovih albuma svrstano je među najprodavanije u historiji muzike: "Off the Wall" (1979), "Thriller" (1982), "Bad" (1987), "Dangerous" (1991) i "HIStory" (1995). Ukupno, njegovi albumi prodati su u više od 750 miliona primjeraka.

Rođen Besim Korkut, bh. književnik i orijentalista

1904. - Besim Korkut, bosanskohercegovački književnik i orijentalista, autor najpopularnijeg prijevoda Kur’ana na bosanski jezik, rođen je na današnji dan. Sin je naibu-reisa Ahmeda Muniba i brat Derviša Korkuta. Besim Korkut je na prevođenju Kur’ana na bosanski jezik radio više od decenije. Prevodio je Kur’an s originalnog arapskog jezika. Međutim, nije dočekao njegovo objavljivanje, koje je uslijedilo dvije godine nakon njegove smrti, 1977. godine, prvo u izdanju Orijentalnog instituta u Sarajevu, a potom i u izdanju Starješinstva Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije u Sarajevu. Ovaj prijevod je najčitaniji i najbolje ocijenjen prijevod Kur’ana na bosanskom jeziku. Predstavlja veliki doprinos bosanskohercegovačkoj islamistici kao i nauci uopće. Prijevod je doživio mnoga izdanja.

1960. - Rođena Zorica Kondža, jedna od najboljih hrvatskih pjevačica zabavne muzike. Karijeru je započela u grupama “Pirati”, potom je pjevala u grupama “Novi Dan”, “ST” i “Stijene” potkraj 1970-ih, odnosno početkom 1980-ih godina, uvrstivši se svojim raskošnim i moćnim glasom u sami vrh tadašnje jugoslavenske estrade. Samostalno je nastupala od 1984. Odlikuje je glas velikoga raspona, u kojemu se mediteranski temperament susreće s modernim žanrovima poput soula, bluza i rokenrola.

1963. - Džordž Majkl (George Michael), engleski pjevač i kompozitor, rođen je na današnji dan. Nekoliko njegovih pjesama postali su hitovi, poput pjesme "Careless Whisper" (1984.), koja je bila njegova prva objavljena pjesma samostalnog muzičara. Između ostalih uspješnica mogu se izdvojiti "Father figure" (1987.), "I want your sex" (1987.), "Jesus to a child" (1996.), "Outside" (1998.). Ukupno je prodao više od 85 miliona nosača zvuka širom svijeta.

1988. - U Luksemburgu potpisana Deklaracija o uspostavljanju zvaničnih odnosa Evropske zajednice i Savjeta za uzajamnu ekonomsku pomoć (SEV), čime je okončano 30-godišnje uzajamno nepriznavanje i otvoren put saradnje dviju ekonomskih grupacija.