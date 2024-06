Emerik Blum: 40. godišnjica smrti osnivača “Energoinvesta”

Blum nikada nije pripadao partiji niti se politički eksponirao. Stvorio je jednu od najuspješnijih bosanskohercegovačkih i jugoslavenskih firmi, obrazovao i zaposlio hiljade ljudi… Zbog tih zasluga izabran je za gradonačelnika Sarajeva u doba njegovog najvećeg procvata, u periodu od 1981. do 1983. godine.

1911. - Argentinski automobilski as Huan Manuel Fanđo (Juan Fangio), petostruki svjetski šampion u "Formuli-1", što niko drugi nije uspio, rođen je na današnji dan. Bio je prvak svijeta 1951., 1954., 1955., 1956. i 1957. godine.

Rođen Ibrahim ef. Halilović, banjalučki muftija

1940. - Rođen Ibrahim ef. Halilović, banjalučki muftija. Za života ovog muftije, sve banjalučke džamije su porušene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, ali uprkos tome on nije napustio Banju Luku. Ferhadija mu je bila prva i posljednja džamija u kojoj je predvodio džemat od 1967. godine, do njenog rušenja 1993. godine. Iako je svih 16 banjalučkih džamija srušeno do 1994. godine, ef. Halilović nije odustajao, održavao je molitve u zgradi banjalučke Islamske zajednice za nekolicinu ljudi koji su smjeli dolaziti na namaz. Preminuo je u Banjoj Luci, 20. jula 1998. godine.

1986. - Umro pisac Miroslav Antić, "vječiti dječak" srpske literature, izuzetan liričar i inventivan dječiji pjesnik, koji je u pjesme unio kolorit jezika banaćanskih seljaka. Za 35 godina stvaralaštva objavio je više od 30 knjiga i radio na filmskim projektima "Sveti pijesak", "Doručak s đavolom". Djela: zbirke pjesama "Ispričano za proleća", "Plavo nebo", "Roždestvo tvoje", "Psovke nežnosti", "Garavi sokak", "Koncert za 1001 bubanj", "Kikinda", pjesme za djecu "Plavi čuperak", "Poslednja bajka", Nasmejani svet", "Šašava knjiga", "Prva ljubav", "Svašta umem", radiodrame "Otužni marš", "Povečerje".

1987. - Rođen argentinski fudbaler Lionel Andres Mesi (Messi), jedan od najboljih fudbalera današnjice, a mnogi ga svrstavaju u najbolje svjetske fudbalere u historiji ovog sporta.

2011. - Umro Tomislav Ivić, najtrofejniji hrvatski i jedan od najtrofejnijih svjetskih trenera, za kojega se može reći da je bio nogometni vizionar i briljantan taktičar, te svojim radom uveliko doprinosio razvoju fudbala. Titulom najuspješnijeg trenera u historiji proglasila ga je “La Gazzetta dello Sport”, najtiražniji italijanski sportski dnevnik. Vodio je timove iz čak 14 država i četiri nacionalne reprezentacije, osvajao je prvenstva i kupove u šest država (Jugoslavija, Nizozemska, Belgija, Portugal, Španjolska, Francuska). Osvojio je šest nacionalnih prvenstava (tri s Hajdukom i po jedno u Portugalu, Nizozemskoj i Belgiji), sedam nacionalnih kupova (četiri s Hajdukom i po jedan u Španiji, Nizozemskoj i Portugalu), evropski Superkup i Interkontinentalni kup. Mnogi hrvatski, ali i svjetski igrači upravo Ivića spominju kao trenera kod kojega su najviše napredovali.