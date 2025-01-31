Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SASTANAK ČELNIKA

Tramp i Netanjahu se sastaju sljedećeg utorka

Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu trebali bi se sastati dvaput sljedećeg utorka u Vašingtonu

Tramp i Netanjahu: Sastanak u utorak. Platforma X

M. Až.

31.1.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) trebali bi se sastati dvaput sljedećeg utorka u Vašingtonu – jednom na službenom sastanku, a zatim na neformalnoj večeri, izvijestio je danas Axios.

Prema navodima Axios-a, koji se poziva na neimenovani izvor, radni sastanak predviđen je za oko 18 sati po srednjoevropskom vremenu, nakon čega će dvojica lidera večerati u društvu svojih supruga.

Ovaj sastanak, potvrđen ranije ove sedmice od strane njihovih vlada, održava se u osjetljivom trenutku, dok traje šestosedmično primirje koje je donijelo privremenu pauzu u 15-mjesečnom sukobu između Izraela i Hamasa u Gazi.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.