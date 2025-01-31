Tramp i Netanjahu se sastaju sljedećeg utorka

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) trebali bi se sastati dvaput sljedećeg utorka u Vašingtonu – jednom na službenom sastanku, a zatim na neformalnoj večeri, izvijestio je danas Axios.

Prema navodima Axios-a, koji se poziva na neimenovani izvor, radni sastanak predviđen je za oko 18 sati po srednjoevropskom vremenu, nakon čega će dvojica lidera večerati u društvu svojih supruga.

Ovaj sastanak, potvrđen ranije ove sedmice od strane njihovih vlada, održava se u osjetljivom trenutku, dok traje šestosedmično primirje koje je donijelo privremenu pauzu u 15-mjesečnom sukobu između Izraela i Hamasa u Gazi.