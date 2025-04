Bijela kuća: Ne osvećujte se i bit ćete nagrađeni

Tramp se kasnije oglasio i obrazložio svoj potez, a u govoru se posebno obrušio na Kinu, koju je nazvao "najvećim zlostavljačem u historiji".

- Neko je to morao napraviti. Morali su stati jer to više nije bilo održivo. Čast mi je što sam uveo Kini carine. Kina želi postići dogovor, ali ne znaju kako to postići. Predsjednik Si je ponosan čovjek - rekao je Tramp.