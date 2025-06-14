Oglasio se izraelski ministar: "Teheran gori"

Izraelski ministar odbrane Israel Kac oglasio se kratko na platformi X, gdje je napisao da "Teheran gori".
Objava je uslijedila nakon što je izraelsko ratno vazduhoplovstvo večeras bombardovalo naftno skladište Šahran u blizini Teherana.
EKSPLODIRALO SKLADIŠTE
Ako iranski vođa Ali Hamnei nastavi da ispaljuje rakete na izraelsku teritoriju, Teheran će gorjeti, upozorio je Kac ranije
Kac: Teheran gori. AP / Screenshot
Izraelski ministar odbrane Israel Kac oglasio se kratko na platformi X, gdje je napisao da "Teheran gori".
Objava je uslijedila nakon što je izraelsko ratno vazduhoplovstvo večeras bombardovalo naftno skladište Šahran u blizini Teherana.
- Ako iranski vođa Ali Hamnei nastavi da ispaljuje rakete na izraelsku teritoriju, Teheran će gorjeti - upozorio je Kac ranije.
Inače, ova informacija se pojavila u trenutku dok je Iran pokrenuo napade na Haifu i Tel Aviv. Prema navodima iranskog medija Irna u napadu u Haifi je stradalo najmanje 10 osoba.
Još nema informacija o eventualnim stradalim u napadu Izraela na Teheran.