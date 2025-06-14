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Oglasio se izraelski ministar: "Teheran gori"

Ako iranski vođa Ali Hamnei nastavi da ispaljuje rakete na izraelsku teritoriju, Teheran će gorjeti, upozorio je Kac ranije

Kac: Teheran gori. AP / Screenshot

S. S.

14.6.2025

Izraelski ministar odbrane Israel Kac oglasio se kratko na platformi X, gdje je napisao da "Teheran gori".

Objava je uslijedila nakon što je izraelsko ratno vazduhoplovstvo večeras bombardovalo naftno skladište Šahran u blizini Teherana.

- Ako iranski vođa Ali Hamnei nastavi da ispaljuje rakete na izraelsku teritoriju, Teheran će gorjeti - upozorio je Kac ranije.

Inače, ova informacija se pojavila u trenutku dok je Iran pokrenuo napade na Haifu i Tel Aviv. Prema navodima iranskog medija Irna u napadu u Haifi je stradalo najmanje 10 osoba.

Još nema informacija o eventualnim stradalim u napadu Izraela na Teheran.

# IZRAEL
# IRAN
# ISRAEL KATZ
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