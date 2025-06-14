Oglasio se izraelski ministar: "Teheran gori"

Objava je uslijedila nakon što je izraelsko ratno vazduhoplovstvo večeras bombardovalo naftno skladište Šahran u blizini Teherana.

Izraelski ministar odbrane Israel Kac oglasio se kratko na platformi X, gdje je napisao da "Teheran gori".

- Ako iranski vođa Ali Hamnei nastavi da ispaljuje rakete na izraelsku teritoriju, Teheran će gorjeti - upozorio je Kac ranije.

Inače, ova informacija se pojavila u trenutku dok je Iran pokrenuo napade na Haifu i Tel Aviv. Prema navodima iranskog medija Irna u napadu u Haifi je stradalo najmanje 10 osoba.

Još nema informacija o eventualnim stradalim u napadu Izraela na Teheran.