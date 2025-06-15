Nove prijetnje Izraela: Nastavit ćemo da “gulimo kožu Teheranu”

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) danas je uputio nove pretnje Iranu.

Naime, on je poručio da će izraelska vojska gađati iranske ciljeve i nastaviti da “guli kožu sa iranske zmije u Teheranu i na svim drugim mjestima, tako što će ga lišiti nuklearnih kapaciteta i sistema oružja”.

- Iranski diktator pretvara Teheran u Bejrut, a njegove stanovnike u taoce zarad opstanka njegovog režima - rekao je Kac, misleći pri tom na iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Ali Hamneija, prenosi Al jazeera.

Iran i Izrael nastavili su u toku noći da razmjenjuju napade raketama i dronovima, pri čemu je najmanje deset ljudi poginulo u Izraelu kada su iranske rakete probile protivvazdušnu odbranu na sjevernom i u centralnom dijelu zemlje. Povrijeđeno je oko 200 ljudi.