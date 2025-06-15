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PORUČIO MINISTAR KAC

Nove prijetnje Izraela: Nastavit ćemo da “gulimo kožu Teheranu”

Lišit ćemo ih nuklearnih kapaciteta i sistema oružja, kažu

Kac i Hamenei. AP

Dž. R.

15.6.2025

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) danas je uputio nove pretnje Iranu. 

Naime, on je poručio da će izraelska vojska gađati iranske ciljeve i nastaviti da “guli kožu sa iranske zmije u Teheranu i na svim drugim mjestima, tako što će ga lišiti nuklearnih kapaciteta i sistema oružja”.

- Iranski diktator pretvara Teheran u Bejrut, a njegove stanovnike u taoce zarad opstanka njegovog režima - rekao je Kac, misleći pri tom na iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Ali Hamneija, prenosi Al jazeera.

Iran i Izrael nastavili su u toku noći da razmjenjuju napade raketama i dronovima, pri čemu je najmanje deset ljudi poginulo u Izraelu kada su iranske rakete probile protivvazdušnu odbranu na sjevernom i u centralnom dijelu zemlje. Povrijeđeno je oko 200 ljudi.

# NUKLEARNO ORUŽJE
# IZRAEL
# IRAN
# MINISTAR ODBRANE
# ISRAEL KATZ
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