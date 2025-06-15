U Teheranu odjeknule eksplozije: Aktivirana protuvazdušna odbrana

U sjeverozapadnim naseljima u Teheranu, Šahrak-e Garb i Sadat Abad, začule su se jake eksplozije, javili su iranski državni mediji, navodeći da je gradska protivvazdušna odbrana aktivirana da bi presrela izraelske projektile.

Iranski portali objavili su da su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane zapadno i sjeverozapadno od Teherana kako bi se suprotstavili novim izraelskim napadima, prenio je BBC.

Dnevnik "Šarg" objavio je video-snimke na kojima se vide stubovi dima u istočnom dijelu Teherana.

Izraelska vojska saopštila da je tokom noći pogodila skladišta goriva, sjedište iranskog Ministarstva odbrane, sjedište nuklearnog projekta SPND i druge mete povezane sa iranskim nuklearnim programom, prenosi Times of Israel.