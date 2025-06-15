Netanjahu: Iran će platiti vrlo visoku cijenu za napade

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) nalazi se u gradu Bat Yam koji je pogođen u posljednjim iranskim napadima.

Netanjahu je rekao da se suočavaju s "egzistencijalnom prijetnjom", dodajući da su se "upustili u rat spasa" kako bi zaustavili iransku agresiju.

- Iran će platiti vrlo visoku cijenu za ubistvo civila, žena i djece, što su namjerno učinili - kazao je.

Izraelsko ministarstvo zdravstva saopćilo je da je 12 ljudi umrlo u proteklom danu, a 15 otkako je Iran odgovorio na početni napad Izraela.

Iran, koji nije dao ukupan broj žrtava, saopćio je da je Izrael ubio desetine ljudi, uglavnom civila.