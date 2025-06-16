SAD se distancirao od izraelskih napada na Iran

Kako se borbe između Izraela i Irana pojačavaju, američki State Department naložio je američkim ambasadama širom svijeta da razjasne da Vašington (Washington) nije uključen u nedavne vojne akcije Izraela protiv Irana, javlja Anadolija.

Ambasade i konzularna predstavništva dobili su upute da obavijeste vlade domaćina - "po vlastitom nahođenju" - da SAD "nije uključen u jednostranu akciju Izraela protiv ciljeva u Iranu i da nije pružio podršku tankerima", objavio je CBS News u nedjelju, pozivajući se na diplomatsku depešu.

Interna komunikacija, poznata kao ALDAC (sva diplomatska i konzularna predstavništva), također je potvrdila da SAD "ostaje posvećen diplomatskom rješenju kada je riječ o iranskom nuklearnom pitanju".

Upozoreno je da "nijedna vlada, posrednik ili nezavisni akter ne bi trebao ciljati američke građane, baze ili infrastrukturu" i navedeno je: "Iran ne može imati nuklearno oružje."

Napad na postrojenja

Najnovija eskalacija uslijedila je nakon izraelskih napada u petak na iranska nuklearna i raketna postrojenja u kojima su ubijeni vojni komandanti i naučnici, što je navelo Iran da uzvrati balističkim projektilima koji su prouzrokovali žrtve i materijalnu štetu među Izraelcima.

Kao odgovor, iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) optužio je Vašington za saučesništvo, tvrdeći da je SAD "partner u ovim napadima i da mora preuzeti odgovornost".

SAD, međutim, održava svoj defanzivni stav. U depeši se navodi da vojska djeluje "kako bi zaštitila američko osoblje, snage i infrastrukturu u regiji i minimizirala žrtve, posebno usred stalne prijetnje koju predstavljaju iranski balistički projektili".

Na nedjeljnoj konferenciji za novinare prije odlaska na samit G7 u Kanadi, predsjednik Donald Tramp (Trump) zauzeo je kontradiktoran ton: "Mislim da je vrijeme za dogovor, a vidjet ćemo šta će se dogoditi."

Oštro upozorenje

Ipak, potvrdio je podršku SAD-a izraelskoj odbrani i izdao oštro upozorenje putem društvenih mreža: "Ako Iran napadne američke interese, puna snaga i moć američkih oružanih snaga će se obrušiti na vas na nivoima koji nikada prije nisu viđeni."

U međuvremenu, američke ambasade u Tel Avivu i Jerusalemu ostaju zatvorene, a američko osoblje se i dalje skriva pod nadzorom izraelske civilne zaštite.

Nuklearni pregovori između SAD-a i Irana, planirani za nedjelju u Omanu, naglo su otkazani. Prema izvorima, Iran je odbio da se angažuje "dok je pod napadom".

Bonus video: