Video / Rakete Irana dospjele do Tel Aviva

Novi raketni napad na Izrael, Iran je pokrenuo tokom noći, a iranske rakete probile su izraelski sistem protivzračne odbrane i pogodile područje Tel Aviva.

Društvenim mrežama kruže snimci na kojima je prikazan gust dim koji se uzdiže iznad grada nakon direktnog udara.

Iz Irana je prema Izraelu, vjeruje se ispaljeno između 20 i 30 balističkih projektila, a jedna od raketa direktno je pogodila stambenu zgradu u širem području Tel Aviva, izazvavši snažnu eksploziju.

Podsjetimo, vojska Izraela jutros je saopćila kako je Iran napao Izrael ponovno, a civilima je izdato upozorenje da ostanu u svojim skloništima.



