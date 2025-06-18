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CBS NEWS OBJAVIO

Tramp razmatra da se SAD pridruži napadima na iranske nuklearne objekte

Njegovi najbliži savjetnici su podijeljeni oko ovog poteza, koji bi, smatraju stručnjaci "potpuno promijenio" sukob

Tramp: Naglo zaoštrena retorika. Pool / AP

Dž. R.

18.6.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) razmatra pridruživanje te zemlje Izraelu u napadima na iranske nuklearne objekte, uključujući i objekat u Fordu. To je CBS News-u reklo pet izvora upoznatih sa situacijom.

Tramp je ranije održao sastanak u Bijeloj kući sa timom za nacionalnu bezbjednost o izraelsko-iranskom sukobu, koji je trajao gotovo 90 minuta.

Trampovi najbliži savjetnici su podijeljeni oko ovog poteza, koji bi, smatraju stručnjaci "potpuno promijenio" sukob.

Iransko postrojenje za obogaćivanje uranijuma Fordo nalazi se duboko pod zemljom i samo Amerikanci imaju bombu koja može da ga uništi, piše CBS.

Dara Konduit, sa odsjeka za političke nauke Univerziteta u Melburnu, rekla je za BBC da je učešće SAD u sukobu između Izraela i Irana "zastrašujuća ideja".

- Uključivanje SAD bi potpuno promijenilo način na koji Iran vodi rat. To bi uklonilo svaku mogućnost da Iran popusti - rekla je, dodajući da bi Iran bio primoran da napadne američke interesne tačke na Bliskom istoku.

Trampova naglo zaoštrena retorika o tom sukobu sugeriše da razmatra da se pridruži izraelskoj ofanzivi, rekao je profesor Amnon Aran, izraelski stručnjak za spoljnu politiku.

# IZRAEL
# IRAN
# NAPADI
# DONALD TRUMP
# NUKLEARNA POSTROJENJA
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