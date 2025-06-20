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PREDSJEDNIK RUSIJE

Putin: "Cijela Ukrajina je naša"

Vjerujem da su ruski i ukrajinski narod jedno. U tom smislu, cijela Ukrajina je naša. Gdje god kroči ruski vojnik, naše je, izjavio je Putin

Vladimir Putin. AP

M. Až.

20.6.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija ne traži kapitulaciju Ukrajine, već priznanje stvarnosti "utvrđene na terenu". Ovu izjavu dao je na plenarnoj sjednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

Putin je ponovio svoju tezu da smatra Ruse i Ukrajince jednim narodom, uz teritorijalnu pretenziju: "Vjerujem da su ruski i ukrajinski narod jedno. U tom smislu, cijela Ukrajina je naša. Gdje god kroči ruski vojnik, naše je.“

Ruski predsjednik je naveo da Rusija nikada nije sumnjala u pravo Ukrajine na suverenitet, ali i da je Ukrajina tokom proglašenja nezavisnosti 1991. godine bila "neutralna država".

Također je rekao da Rusija „ne isključuje“ zauzimanje ukrajinske regije Sumi, prenosi Reuters. U svom govoru osvrnuo se i na navodne zločine ukrajinskih snaga protiv civilnog stanovništva tokom osvajanja ruske regije Kursk.

"Posljednja greška Kijeva"

Obrazložio je ruske vojne akcije stalnim ukrajinskim napadima na pogranična područja Rusije: "Zašto to radimo? Zato što predstavljaju prijetnju za nas. Konstantno granatiraju pogranična područja. To je rezultat njihovih, po mom mišljenju, apsolutno nepismenih i potpuno neopravdanih poteza."

Putin je upozorio i na mogućnost upotrebe nuklearnog oružja protiv Rusije, tvrdeći da bi to bila posljednja greška onih koji bi to pokušali: "Upotreba nuklearnog oružja protiv Rusije bila bi posljednja greška Kijeva."

Rat u Ukrajini

Podsjetimo, Putin je krajem februara 2022. godine pokrenuo totalnu invaziju na Ukrajinu, što je označilo početak najvećeg rata u Evropi od Drugog svjetskog rata. Invazija je uslijedila nakon godina destabilizacije i hibridnog rata u istočnoj Ukrajini te nezakonite aneksije Krima 2014. godine, ali je s kopnenim snagama, raketnim napadima i zračnim udarima na više frontova eskalirala sukob na dramatičan način.

Od tada su deseci ukrajinskih gradova i sela sravnjeni sa zemljom, uključujući Mariupolj, Bahmut, Severodoneck, Avdijivku i mnoga naselja u regijama Harkiv, Herson i Zaporižja. Tisuće civila su ubijene, a milioni su prisiljeni na bijeg.

Ruske snage kontinuirano raketiraju civilnu infrastrukturu – bolnice, stambene zgrade, škole, elektroenergetski sistem i skloništa – uprkos međunarodnim konvencijama humanitarnog prava. Ujedinjeni narodi i brojne međunarodne organizacije dokumentirali su mnoge ratne zločine, uključujući napade na civile, mučenja, silovanja i prisilna premještanja djece s okupiranih teritorija.

# VLADIMIR PUTIN
# UKRAJINA
# RUSIJA
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