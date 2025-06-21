Panama proglasila vanredno stanje zbog banana

Panama je proglasila vanredno stanje u svom glavnom regionu proizvodnje banana, nakon što su prodavnice opljačkane, a zgrade vandalizovane tokom trenutnih protesta zbog penzione reforme.

Kako piše BBC, vlada je saopštila da će ustavna prava biti suspendovana u narednih pet dana u sjeverozapadnoj provinciji Bokas del Toro.

Ta mjera ograničava slobodu kretanja i omogućava policiji da vrši hapšenja bez naloga.

Nevolje u regionu počele su prije mesec dana, kada se lokalni sindikat radnika u proizvodnji banana pridružio nacionalnom protestu protiv predloženog smanjenja penzija i proglasio štrajk.

"Suočena sa narušavanjem reda i aktima sistematskog nasilja, država će sprovesti svoj ustavni mandat da garantuje mir", rekao je panamski zvaničnik Huan Karlos Oriljak.

Protesti širom latinoameričke nacije izbili su u martu zbog penzione reforme.

U Bokas del Toru, nemire su uglavnom predvodili radnici na plantaži banana "Čikita Brends".

Sukob je eskalirao prošlog meseca nakon što je kompanija otpustila hiljade zaposlenih koji su bili u štrajku.

Demonstranti su postavljali barikade na putevima u provinciji, često se sukobljavajući sa policijom.

Ranije ove nedelje, grupa ljudi je oštetila jedan od objekata kompanije "Čikita Brends", kao i lokalni aerodrom