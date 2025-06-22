Hamneijev savjetnik prijeti: Američke baze su sada legitimne mete

Savjetnik vrhovnog vođe Irana Alija Hameneija, Ali Akbar Velajati (Velayati), poručio je da će sve baze koje američke snage koriste za napade na iranska nuklearna postrojenja biti smatrane legitimnim metama za odmazdu.

- Svaka zemlja u regiji ili bilo gdje drugo, koju američke snage koriste za napad na Iran, bit će smatrana legitimnim ciljem za naše oružane snage - rekao je Velajati u izjavi koju je prenijela zvanična iranska novinska agencija IRNA, prenosi The Times of Israel.

Velayati je naglasio kako Sjedinjene Američke Države više nemaju uporište na Bliskom istoku nakon nedavnih noćnih napada.

- Više nema mjesta za Ameriku ili njene baze u ovoj regiji i islamskom svijetu - rekao je.

Dodao je i da će posljedice biti ozbiljne: "Amerika je napala srce islamskog svijeta i mora čekati nepopravljive posljedice, jer Islamska Republika ne toleriše nikakve uvrede ili agresije protiv sebe."