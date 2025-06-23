Amerika podigla borbene avione, idu ka Iranu

Borbeni avioni SAD polijeću iz vazduhoplovne baze u Saudijskoj Arabiji, te se kreću ka Iranu, tvrde mediji iz Izraela.

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) je sazvao hitan sastanak sa najvišim zvaničnicima nakon što je Iran napao Katar i Irak, odnosno baze SAD-a koje su tamo smještene.

Ministar odbrane SAD Pit Hegset (Pete Hegseth), komandant generalštaba američke vojske Den Kein (Dan Cain), Tramp i drugi zvaničnici iz Sobe za krizne situacije u Bijeloj kući prate dešavanja na Bliskom istoku, saopćila je Bijela kuća večeras.

- Bijela kuća i Ministarstvo odbrane su svjesni i pažljivo prate potencijalne pretnje vazdušnoj bazi Al Udeid u Kataru - rekao je visoki zvaničnik Bijele kuće, prenosi NBC news.