Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAKON NAPADA NA BAZE

Amerika podigla borbene avione, idu ka Iranu

Bijela kuća i Ministarstvo odbrane su svjesni i pažljivo prate potencijalne pretnje vazdušnoj bazi Al Udeid u Kataru

Borbeni avioni. Platforma X (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

23.6.2025

Borbeni avioni SAD polijeću iz vazduhoplovne baze u Saudijskoj Arabiji, te se kreću ka Iranu, tvrde mediji iz Izraela.

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) je sazvao hitan sastanak sa najvišim zvaničnicima nakon što je Iran napao Katar i Irak, odnosno baze SAD-a koje su tamo smještene.

Ministar odbrane SAD Pit Hegset (Pete Hegseth), komandant generalštaba američke vojske Den Kein (Dan Cain), Tramp i drugi zvaničnici iz Sobe za krizne situacije u Bijeloj kući prate dešavanja na Bliskom istoku, saopćila je Bijela kuća večeras.

- Bijela kuća i Ministarstvo odbrane su svjesni i pažljivo prate potencijalne pretnje vazdušnoj bazi Al Udeid u Kataru - rekao je visoki zvaničnik Bijele kuće, prenosi NBC news.

# NAPAD
# IZRAEL
# BIJELA KUĆA
# SAD
# AMERIKA
# PETE HEGSETH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (16)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.