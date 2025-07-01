Haos u Evropi: Temperature i do 46 stepeni Celzijusa, upaljeni alarmi

Jug Evrope zahvatio je jak toplotni talas, a temperature su dosegle i do 46 stepeni Celzijusa u Španiji i stavile gotovo čitavu kontinentalnu Francusku pod pripravnost. Ekstremne vrućine, pojačane zagađenjem fosilnim gorivima, već nekoliko dana prže Portugal, Španiju, Francusku, Italiju i Grčku, dok južna Evropa prolazi kroz svoj prvi veliki toplotni talas ovog ljeta. Izdata zdravstvena upozorenja Visoke temperature su navele vlasti u nekoliko zemalja da izdaju nova zdravstvena upozorenja i pokrenu vatrogasce kako bi spriječili izbijanje šumskih požara. Više od 50.000 ljudi u Turskoj evakuisano je iz svojih domova zbog šumskih požara, prema podacima službe za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama Ministarstva unutrašnjih poslova. Generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš (Guterres) na konferenciji o razvoju u Sevilji, jučer je kazao da ekstremne vrućine više nisu rijetka pojava - postale su nova normala.

U Portugalu, njegovoj domovini, u Mora, oko 60 milja istočno od Lisabona, zabilježena je temperatura od 46,6 stepeni Celzijusa. Meteorološki zvaničnici su radili na potvrdi da li je to novi rekord za juni. Prognozira se da će grad na jugu Španije biti pržen na temperaturama većim od 40 stepeni Celzijusa u naredna tri dana i da će se suočiti sa noćnim temperaturama od najmanje 25 stepeni Celzijusa do četvrtka ujutru. Ljekari su izrazili zabrinutost zbog kombinacije vrućih dana i neprijatno toplih noći, što može izazvati smrtonosan stres za ljudski organizam. Ne izlaziti vani U Italiji, gdje je 21 od 27 gradova u nedjelju stavljeno na najviši stepen uzbune zbog vrućine, broj prijema u bolnice u nekim od najtoplijih regiona poput Toskane porastao je za 20 posto. Ljudima je savjetovano da ne izlaze napolje između 11 i 18 sati. U Francuskoj su upozorenja na vrućinu prvi put u historiji obuhvatila skoro čitavo kopno. Meteo-France je stavila 88 posto administrativnih područja pod drugi najviši stepen uzbune zbog vrućine. - Ovo je bez presedana - rekla je ministarka ekologije Anjes Panije-Runaše. Prilagođavanje radnog vremena Vlada Francuuske je zatražila od preduzeća da prilagode radno vrijeme kako bi zaštitili radnike od vrućine, a 200 javnih škola biće djelimično ili potpuno zatvoreno u ponedjeljak i utorak. Prvi požar ovog leta izbio je u Francuskoj na jugozapadu zemlje tokom vikenda, izgorjevši 400 hektara i dovevši do preventivne evakuacije više od 100 ljudi iz njihovih domova. U Španiji, koja je imala najgore vremenske uslove, junski temperaturni rekord od 46 stepeni Celzijusa postavljen je u subotu popodne u El Granadu, u andaluzijskoj provinciji Uelva. Najviša temperatura prethodno zabilježena za juni bila je 45,2 stepena Celzijusa zabilježena u Sevilji 1965. godine. Nedjelja je bila najtopliji 29. juni u Španiji ikada zabeležena, prema zapisima španske meteorološke agencije Aemet, koji datiraju još iz 1950. godine. Očekuje se da će vrućina trajati do četvrtka.