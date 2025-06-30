Toplotni val na jugu Evrope

Toplotni valovi širom južne Evrope podigli su u nedjelju temperature iznad 40 stepeni u Španiji, Portugalu, Italiji i Grčkoj, a lokalne vlasti izdale su nova upozorenja na rizik od šumskih požara.

Dvije trećine Portugala bile su u nedjelju u stanju visoke pripravnosti zbog ekstremnih vrućina i šumskih požara, s temperaturama u Lisabonu višim od 42 stepena Celzija.

Šumski požari

Grčka je ponovno pod upozorenjem na šumske požare zbog ekstremnih vremenskih uslova, uslijed prvog ljetnog toplotnog vala, prenosi Tanjug, pozivajući se na AP.

Španija je ovog vikenda bila zahvaćena temperaturama i do 42 stepena Celzija u južnom gradu Sevilli kao i na drugim lokacijama u južnim i centralnim dijelovima zemlje.

Španska nacionalna meteorološka služba saopćila je da će biti oboren još jedan rekord, jer će juni biti najtopliji ikada otkako se vode evidencije, a lokalne španske vlasti savjetovale su suzdržavanje od fizičkih aktivnosti tokom najtoplijih dijelova dana.

Rad na otvorenom

U Italiji su u regionima Lazio, Toscana, Calabria, Puglia i Umbria bile zabranjene neke aktivnosti kada je riječ o radu na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana, kao odgovor na rekordno visoke temperature, a italijanski sindikati traže od Vlade da proširi takve mjere na nacionalnom nivou.

Italijansko ministarstvo zdravstva oglasilo je jučer najveće upozorenje na visoke temperature u 21 gradu, među kojima su popularne turističke destinacije poput Rima, Milana i Napulja, prenosi Al Jazeera.