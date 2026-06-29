Od toplotnog vala u Evropi preminulo više od 1.300 ljudi

Evropu bi mogao pogoditi talas stotina dodatnih smrtnih slučajeva usljed nezapamćenog ranog ljetnog toplotnog vala, upozorio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Rekordi u temperaturama ponovo su oboreni širom kontinenta u nedjelju, uključujući Njemačku, Poljsku i Češku, dok se ekstremna vrućina nastavila kretati prema istoku.

U objavi na društvenoj mreži X, direktor WHO-a Tedros Adhanom (Tedros Adhanom Ghebreyesus) naveo je da je od 21. juna zabilježeno više od 1.300 dodatnih smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturama u Evropi.

- Toplotni stres često se naziva 'tihim ubicom, a evropski domovi, radna mjesta i škole nisu izgrađeni za ovakve temperature, rekao je.

Francusko ministarstvo zdravstva saopštilo je u nedjelju ujutro da je od srijede zabilježeno oko 1.000 više smrtnih slučajeva nego što je uobičajeno.

Zdravstvene vlasti navode da je veliki broj dodatnih smrtnih slučajeva zabilježen među osobama starijim od 65 godina, uz rast od 40 posto broja ljudi koji su preminuli u svojim domovima.

- Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na Zemlji, i to dvostruko brže od globalnog prosjeka. Milioni ljudi širom kontinenta trenutno žive pod ekstremnim vrućinama, stotine ljudi su umrle, škole su zatvorene, a energetske mreže su pod pritiskom, dodao je.

Njemačka je u nedjelju treći uzastopni dan zabilježila najvišu temperaturu u svojoj historiji, nakon što je na istoku zemlje izmjereno 41,7 stepeni Celzijusa, pokazuju preliminarni podaci.

Meteorološka stanica u Coschenu, blizu poljske granice u istočnom Brandenburgu, zabilježila je temperaturu od 41,7 stepeni oko 16 sati po lokalnom vremenu.

Češka je drugi dan zaredom oborila temperaturni rekord, nakon što je u Doksanima, sjeverno od Praga, izmjereno 41,1 stepen Celzijusa, saopćio je Češki hidrometeorološki institut (CHMI).

CHMI je naveo da se vrhunac toplotnog vala očekivao u nedjelju, dok su za zapadne dijelove zemlje kasnije prognozirane oluje.

I Poljska je oborila svoj apsolutni temperaturni rekord, nakon što je u gradu Słubice izmjereno 40,5 stepeni Celzijusa, izjavila je glasnogovornica Instituta za meteorologiju i vodoprivredu (IMGW) za agenciju AFP.