Dalaj Lama najavio da će imati nasljednika nakon smrti

Dalaj Lama, duhovni vođa Tibeta, izjavio je u srijedu da će se ova budistička institucija nastaviti i nakon njegove smrti.

- Potvrđujem da će institucija Dalaj Lame nastaviti s radom - rekao je u video snimku emitiranom na tibetanskom jeziku iz planinskog grada Daramšala (Dharamshala) u Indiji.

Dobitnik Nobelove nagrade za mir govorio je na početku sastanka vjerskih vođa u himalajskom gradu gdje živi decenijama.

Dalaj Lama je pobjegao iz Lase (Lhase), glavnog grada Tibeta, nakon neuspjelog ustanka protiv kineske vlasti 1959. godine. Od tada živi u Indiji gdje je također uspostavljena tibetanska vlada u egzilu.

Tenzin Gyatso je 14. Dalaj Lama od osnivanja institucije 1587. godine. Tibetanski budisti vjeruju da je on reinkarnacija Bodisatve Saosjećanja. Vjeruju da može birati tijelo u koje će se reinkarnirati.

U budizmu, Bodisatva znači prosvijetljeno biće koje je odabralo ostati u ciklusu života kako bi pomoglo drugima.

U svojoj video poruci, rekao je da je primio zahtjeve budista iz Tibeta i tibetanske dijaspore, kao i sljedbenika iz himalajske regije, Mongolije, kao i dijelova Rusije i Kine, kako bi se osigurao nastavak institucije.

- U skladu sa svim ovim zahtjevima, potvrđujem da će institucija Dalaj Lame nastaviti s radom - rekao je prema službenom prijevodu.