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HUMANITARNA KRIZA

UNICEF: Hiljade beba u Gazi bez odgovarajuće ishrane

Svaka minuta je važna u spašavanju njihovih života, rekla je Ketrin Rasel

Gaza: Pristup pomoći i dalje ograničen. Anadolija

Anadolija

7.7.2025

Šefica Dječijeg fonda UN-a (UNICEF) Ketrin Rasel (Catherine Russell) u ponedjeljak je upozorila na produbljivanje krize ishrane među dojenčadi u Pojasu Gaze, jer je pristup humanitarnoj pomoći i dalje ozbiljno ograničen.

- Hiljade beba u Gazi nemaju odgovarajuću ishranu jer je pristup pomoći i dalje ozbiljno otežan - napisala je Rasel na X.

Ističući utjecaj izraelskih stalnih napada na žene i djecu, rekla je da su "mnoge majke ubijene ili su previše pothranjene da bi dojile, ostavljajući dojenčad u opasnosti od smrti ili trajnog oštećenja zdravlja."

- Svaka minuta je važna u spašavanju njihovih života - dodala je.

# IZRAEL
# UNICEF
# GAZA
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