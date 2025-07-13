Erdogan: Vizija Stoljeća Turske postaje stvarnost

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan (Recep Tayyip Erdoğan) u nedjelju je izjavio da se za njegovu zemlju otvaraju vrata nove ere i da se vizija "Stoljeća Turske" pretvara u stvarnost.

- Za našu zemlju sviće nova era. Korak po korak, pretvaramo našu viziju Stoljeća Turske u stvarnost - rekao je Erdogan na 32. konsultativnom i evaluacijskom sastanku Stranke pravde i razvoja (AK Parti) u Ankari.

O procesu "Turska bez terorizma", predsjednik je rekao da "vidimo da naše poruke, koje uvjeravaju naše prijatelje i braću, istovremeno ulijevaju strah našim protivnicima i rivalima, dosežu svoj cilj."

Rekao je da Ankara pomno prati proces razoružanja terorističke grupe PKK na terenu putem mehanizma koji su uspostavili Nacionalna obavještajna organizacija i Turske oružane snage.

- Svjesni smo protiv koga i kojih centara moći se borimo. Naši suparnici nisu same marionete, već lutkari koji njima upravljaju - rekao je Erdogan.

- Neće moći spriječiti ovu zemlju da se oslobodi poluvijekovnih okova terorizma. Cijena separatističkog terorizma za našu zemlju iznosi oko 2 biliona dolara - dodao je.