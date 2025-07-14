U Londonu umro bivši nigerijski predsjednik

Bivši nigerijski predsjednik Muhamed Buhari (Muhammadu Buhari), koji je vodio najmnogoljudniju afričku zemlju od 2015. do 2023. i bio prvi nigerijski predsjednik koji je pobijedio aktualnog predsjednika na izborima, umro je danas u Londonu, potvrdio je glasnogovornik predsjednika.

- Predsjednik Buhari umro je danas u Londonu u 83. godini, nakon dugotrajne bolesti - rekao je glasnogovornik sadašnjeg nigerijskog predsjednika Bole Tinubua. Glasnogovornik je rekao da je Tinubu naložio potpredsjedniku Kashimu Shettimi i njegovom šefu kabineta da otputuju u London kako bi preuzeli i otpratili Buharijevo tijelo natrag u Nigeriju na pokop.

Buhari bi trebao biti pokopan po muslimanskim običajima u svojoj rodnoj državi Katsina, rekli su vladini dužnosnici. Buhari je prvi put vodio zemlju kao vojni vladar nakon puča 1980-ih. Stekao je odane sljedbenike zbog svoje politike protiv korupcije. Nazivao se "obraćenim demokratom" i zamijenio je vojnu uniformu kaftanima i molitvenim kapama.

Borio se protiv korupcije

- Pripadam svima i ne pripadam nikome - bio je stalni refren koji je Buhari ponavljao i pristašama i kritičarima. Buhari je 2015. pobijedio Goodlucka Jonathana na izborima koji su ocijenjeni kao najpošteniji izbori u Nigeriji do sada.

Mnogi su se nadali da će se umirovljeni general-bojnik obračunati s naoružanim skupinama, baš kao što je to učinio kao vojni šef države.

Politička kultura

Umjesto toga, nasilje koje je uglavnom bilo ograničeno na sjeveroistok proširilo se. To je ostavilo dijelove Nigerije izvan kontrole njezinih sigurnosnih snaga dok su naoružani ljudi na sjeverozapadu, naoružani separatisti i bande na jugoistoku lutali nekontrolirano.

Velik dio Buharijeve privlačnosti leži u antikorupcijskom etosu koji je bio središnja točka njegova programa i kao vojnog i kao civilnog vladara.

Rekao je da endemska korupcija u nigerijskoj političkoj kulturi koči ljude.