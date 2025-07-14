Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov danas je izjavio da Njemačka ponovo postaje opasna.

Govoreći za ruski RBC, Peskov je komentarisao izjave njemačkog ministra odbrane Borisa Pistoriusa o spremnosti njemačke vojske da ubije ruske vojnike ukoliko dođe do rata između država.

- Njemačka ponovo postaje opasna - rekao je Peskov, naglašavajući da mu je teško povjerovati u Pistoriusove riječi.

- Ali, nažalost, tako je - dodao je.

Ranije je njemački ministar u intervjuu za Financial Times izjavio da bi njemačke trupe bile spremne ubiti ruske vojnike ako bi Moskva napala zemlju članicu NATO-a.

On je istakao da to nije prijetnja, već trezveno upozorenje: "Ne želimo nikoga zastrašiti, nego jasno poručiti – želimo s vama živjeti u miru, ali nemojte misliti da smo slabi ili da se ne znamo braniti."