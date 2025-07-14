Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PORTPAROL KREMLJA

Peskov: Njemačka ponovo postaje opasna

Komentarisao je izjave njemačkog ministra odbrane Borisa Pistoriusa o spremnosti njemačke vojske da ubije ruske vojnike ukoliko dođe do rata

Dmitrij Peskov. Anadolija

M. Až.

14.7.2025

Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov danas je izjavio da Njemačka ponovo postaje opasna.

Govoreći za ruski RBC, Peskov je komentarisao izjave njemačkog ministra odbrane Borisa Pistoriusa o spremnosti njemačke vojske da ubije ruske vojnike ukoliko dođe do rata između država.

- Njemačka ponovo postaje opasna - rekao je Peskov, naglašavajući da mu je teško povjerovati u Pistoriusove riječi.

- Ali, nažalost, tako je - dodao je.

Ranije je njemački ministar u intervjuu za Financial Times izjavio da bi njemačke trupe bile spremne ubiti ruske vojnike ako bi Moskva napala zemlju članicu NATO-a.

On je istakao da to nije prijetnja, već trezveno upozorenje: "Ne želimo nikoga zastrašiti, nego jasno poručiti – želimo s vama živjeti u miru, ali nemojte misliti da smo slabi ili da se ne znamo braniti."

# NATO
# DMITRIJ PESKOV
# NJEMAČKA
# RUSIJA
# BORIS PISTORIUS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.