Preminuo bivši nigerijski predsjednik Muhamadu Buhari

Bivši predsjednik Nigerije Muhamadu Buhari preminuo je u nedjelju u Londonu u 82. godini života.

Buhari će biti sahranjen u svom rodnom gradu Dauri, nakon što mu tijelo bude prebačeno iz Ujedinjenog Kraljevstva u Nigeriju.

Posmrtni ostaci bivšeg predsjednika, koji je umro nakon duže bolesti, stići će u Nigeriju u utorak, a njegova sahrana bit će obavljena kasnije istog dana.

Buhari je prvo vladao zemljom kao vojni vođa između 1984. i 1985. godine, a zatim je služio dva predsjednička mandata između 2015. i 2023. godine. Bio je prvi opozicioni političar koji je izabran na vlast nakon povratka zemlje na civilnu upravu.

Mnogi ga pamte kao ključnu figuru u demokratskoj evoluciji Nigerije, iako su neki kritičari ukazivali na neuspjehe u poboljšanju ekonomije i sigurnosti tokom njegovog mandata.

Aktuelni predsjednik Nigerije Bola Tinubu nazvao ga je "patriotom, vojnikom, državnikom".

- Ostao je čvrst kroz najturbulentnija vremena, vodeći s tihom snagom, dubokim integritetom i nepokolebljivom vjerom u potencijal Nigerije. Zalagao se za disciplinu u javnoj službi, suprotstavljao se korupciji direktno i stavljao zemlju iznad ličnih interesa na svakom koraku - napisao je Tinubu u objavi na X.