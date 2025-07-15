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Ilon Mask podijelio zabrinjavajuću mapu: Natalitet u crvenom, Evropu vadi Balkan

Najniže stope u ratom pogođenoj Ukrajini

Ilon Mask. AP / Evan Vucci

J. G.

15.7.2025

Ilon Mask (Elon Musk), bivši saradnik predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Trumpa) i vlasnik društvene mreže X, podijelio je zanimljivu mapu o stanju nataliteta u Evropi.

Mapa pokazuje evropske države prema očekivanom broju djece po porodici, gdje je ispod jednog djeteta "ekstremno niska stopa", do jednog "niska stopa", do 1,5 djeteta "nedovoljna stopa", do 1,9 djeteta "stopa blizu zamjene" te više od 2,1 djeteta "iznad stope zamjene."

Veliki se dio Evrope crveni na mapi, a izdvaja se Ukrajina, gdje je očekivani broj djece po porodici 1,0.

S druge strane, po dobru se izdvaja Francuska sa stopom 1,63, što je jedna od najboljih stopa u Evropi.

Izdvaja se i prostor bivše Jugoslavije, gdje šest od sedam zemalja ima stopu od 1,5 ili veću. Bosna i Hercegovina je u sredini s 1,58, a od naše zemlje veću stopu ima Srbija (1,61), Crna Gora (1,79) te apsolutni rekorder Evrope Kosovo (1,9), jedina "zelena" oaza nataliteta.

Europa: Mapa nataliteta. Platforma X

Pored prostora bivše Jugoslavije, stope iznad "crvenog" imaju i Moldavija (1,66) te Bugarska (1,72).

Osim Ukrajine, na dnu Evrope nalaze se Španija (1,12), Litvanija (1,13) te Estonija (1,17).

# NATALITET
# MAPA
# ELON MUSK
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