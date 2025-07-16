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POVRAT NOVCA

Tramp: Rakete Patriot za Ukrajinu već na putu iz Njemačke

U svim slučajevima, Sjedinjene Države će biti u potpunosti plaćene, kazao je američki predsjednik u vezi s pošiljkama

Donald Tramp. platforma X

Anadolija

16.7.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je jučer da se raketni sistemi Patriot za Ukrajinu "već isporučuju" iz Njemačke u okviru sporazuma koji podržava NATO, a u kojem će Sjedinjene Države dobiti puni povrat novca, javlja Anadolija.

- Oni se već isporučuju. Dolaze iz Njemačke, a zatim ih zamjenjuje Njemačka - rekao je Tramp novinarima nakon događaja u Pensilvaniji (Pennsylvaniji).

- U svim slučajevima, Sjedinjene Države dobijaju puni povrat novca, dodao je.

Tramp je rekao da će isplate doći ili putem NATO-a ili direktno od država članica Evropske unije.

- Ako možemo postići mirovni sporazum, to bi bilo sjajno. Spašavamo 5.000 ili 6.000 vojnika sedmično, to su ruski i ukrajinski vojnici, a ne američki vojnici. Sramota je - prošle sedmice kažu da je ubijeno 7.100 vojnika, i ruskih i ukrajinskih, kazao je.

Tramp je objavio sporazum tokom sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Rutteom) u Ovalnom kabinetu u ponedjeljak.

- Danas smo postigli dogovor. Poslat ćemo im (Ukrajincima) oružje, a oni će ga platiti. SAD neće plaćati. Mi ga nećemo kupovati, ali ćemo ga proizvoditi, a oni će ga plaćati - rekao je.

# NATO
# RAKETE
# DONALD TRUMP
# NJEMAČKA
# UKRAJINA
# PATRIOT
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