Britanski Channel 4 objavio do sada neviđene snimke Srebrenice iz januara 1996.

Prikazuju masovne grobnice, rupe od metaka na zidovima objekata i djelimično ogoljene ljudske ostatke – dio tijela ispod odjeće, kao i vojničku čizmu pored svježe prekopane zemlje.

Britanska televizijska kuća Channel 4 objavila je dosad neviđene arhivske snimke iz Srebrenice, snimljene u januaru 1996. godine – svega šest mjeseci nakon genocida nad Bošnjacima, počinjenog u julu 1995. godine.

Srebrenicu je tada posjetila novinarka Džejn Benet-Pauel (Jane Bennett-Powell), kako bi istražila tvrdnje o ratnim zločinima koje su pripadnici snaga bosanskih Srba počinili nad Bošnjacima, nakon pada bivše zaštićene zone Ujedinjenih nacija.

U to vrijeme lokalne vlasti u Bratuncu negirale su postojanje bilo kakvih zločina, a vojni sud tadašnje Vojske Republike Srpske tvrdio je da je tokom rata procesuirao više od 2.000 slučajeva, ali – kako su naveli – nijedan se nije odnosio na Srebrenicu.

- Što se tiče Srebrenice, nemamo ništa - izjavio je tada jedan od vojnih zvaničnika VRS-a.